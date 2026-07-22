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El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, adelantó que en los próximos días de esta semana se abrirá el acceso a la estación Chabacano del Metro, para que los usuarios puedan ingresar desde el Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan, el cual fue inaugurado en junio pasado.
“En los próximos días de esta semana abrimos la estación Chabacano para que la población pueda ingresar; ahí donde termina el Parque Elevado se van a instalar los torniquetes, o sea, la gente va a tener que desde ahí pagar los cinco pesos para entrar al Metro”, dijo.
Precisó que a diferencia de cómo ocurre en la estación San Antonio Abad, donde la gente puede salir del Jardín Flotante sin pagar el Metro, en Chabacano para ingresar deberá pagar su pasaje.
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Explicó que unos 100 metros antes hay un puente peatonal para que la población que no quiera ingresar al Metro, pueda descender del puente sin pagar el boleto y bajar a la estación.
En entrevista con medios de comunicación, el secretario indicó que no es que el Jardín Flotante no esté concluido, tras su inauguración en junio pasado, previo al Mundial, sino que se trata de una conexión con la estación del Metro Chabacano, que no es parte del Jardín.
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“Siempre he remarcado que esa conexión es la estación Chabacano, no es parte del jardín.
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El jardín ya concluyó y lo que ahorita estamos por concluir es la estación Chabacano, tiene que ver con un tema de coordinación con el Metro, porque además de la construcción que se hizo, se hicieron trabajos del propio Metro, se sustituyeron líneas respecto de la operación del metro, temas eléctricos. Entonces, no era una cosa menor”, dijo.
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Comentó que los dos puentes faltantes de dicha obra ya están concluidos (después de que se inauguró el Jardín Flotante) y la población ya está usándolos.
vr
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