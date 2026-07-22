Esta temporada, los Diablos Rojos del México Básquetbol desean que el campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) regrese a casa. La institución escarlata inició un nuevo camino con el entrenador brasileño Gustavo de Conti para apuntar a lo más alto y conquistar su segundo título.

La combinación entre básquetbol mexicano y brasileño encenderá la cancha del Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en el partido inaugural ante las Panteras de Aguascalientes. Una mezcla que, de acuerdo con el coach asistente Bruno Porto, dará riqueza deportiva al equipo capitalino después de que el sueño del bicampeonato escarlata se rompió en noviembre del año pasado, tras caer ante la Fuerza Regia de Monterrey.

“Son muy buenos. En nuestro equipo, el nivel de los mexicanos es muy bueno. Son muy inteligentes. [...] Creo que en los otros equipos es lo mismo. Su nivel de jugadores se ha desarrollado. El equipo está en desarrollo. Día a día tenemos que construir”, aseveró Porto Prado.

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🎙️ “En nuestro equipo, el nivel de los mexicanos es muy bueno”.



🏀 Bruno Porto, coach asistente de los Diablos Rojos, destacó la combinación de basquetbolistas brasileños y mexicanos en el roster escarlata.



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Una postura con la que coincidió el mexicano Alberto Cruz, quien advirtió que los Diablos Rojos jugarán para que el campeonato se pinte nuevamente de escarlata. Tal y como, en el 2024, la quinteta de la Ciudad de México se consagró en su primer año de existencia ante los Halcones de Xalapa.

“Será importante iniciar con el pie derecho aquí. Lo que más me ha caracterizado es el trabajo duro. Nunca me he dado por vencido. [...] Hemos ido de menos a más. Ahorita ya estamos ajustando detalles para el debut porque hemos estado trabajando duro desde pretemporada. Los números importan, pero si no meto puntos, me conformo con ganar. Me gustaría regresar el campeonato a casa”, expresó Cruz.

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🎙️ “Me gustaría regresar el campeonato a casa”.



🏀 El basquetbolista Alberto Cruz habló acerca de los retos que enfrentarán los Diablos Rojos en la nueva temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.



👉 Su nuevo coach es el brasileño Gustavo de Conti. pic.twitter.com/Jddj17P2Es — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 22, 2026

Por su parte el venezolano Michael Carrera destacó que este año será diferente para el equipo capitalino. No solo por la integración de Gustavo de Conti, sino también por el refuerzo de figuras como Bruno Cardoso, quien también ha sido convocado por la Selección de Brasil.

“Estamos muy contentos con ellos porque nos entienden. Sabemos que este año será diferente. [...] Se han dado cuenta de que tenemos una liga muy física. De mucho roce. Siempre seguiremos dando el todo por el todo, más por el equipo que estamos defendiendo. Estar en Diablos Rojos es muy especial”, sentenció Carrera.

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Será este jueves, 23 de julio, cuando Diablos Rojos y Panteras se enfrenten en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. La temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) terminará hasta el 7 de octubre, dando paso a los Playoffs.