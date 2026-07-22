La jefatura de Gobierno publicó el decreto por el que se modifica la denominación y tareas del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) para quedar como Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA).

En la Gaceta Oficial de este miércoles, la administración capitalina precisó que dicho organismo será la autoridad rectora en materia de salud mental y atención del consumo de sustancias psicoactivas en la Ciudad de México.

“El Instituto formará parte del Sistema de Salud de la Ciudad de México y actuará en coordinación con la Secretaría de Salud para la ejecución de la política pública en materia de salud mental y atención al consumo de sustancias psicoactivas”, se indica en el documento.

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Asimismo, se indica que el IASAMA diseñará un mecanismo para la creación de un “Observatorio Especializado en Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas”.

Ayer, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y autoridades de salud de la CDMX firmaron el decreto con el que se cambió el nombre y las atribuciones de este organismo, de tal forma que además de atender temas relacionados con adicciones, también se atenderá la salud mental de los capitalinos.

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