Guanajuato, Gto.- Gobernadoras, gobernadores y representantes de primer nivel de siete estados del Centro-Occidente, así como generales del Ejército de la región participaron en la Octava Reunión Regional de Seguridad, en la ciudad de Guanajuato.

En la sede del Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas, la gobernadora anfitriona, Libia Dennise García Muñoz Ledo, señaló que el fortalecimiento de la colaboración entre los estados permitirá construir una paz duradera para la región.

Al acto asistieron Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima; sus homólogos Miguel Ángel Navarro Quintero, de Nayarit; y David Monreal Ávila, de Zacatecas; así como los secretarios de Gobierno de Jalisco y Aguascalientes y el secretario de Seguridad de Michoacán en representación de los mandatarios de sus entidades.

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Ahí presentaron las principales acciones implementadas en materia de seguridad en sus respectivas entidades desde la última sesión, celebrada en abril pasado.

Entre los acuerdos alcanzados destacan: incrementar la vigilancia permanente en las zonas limítrofes para atender con mayor eficacia los fenómenos delictivos; fortalecer la inversión en tecnología para establecer un canal único de comunicación entre las entidades; reforzar los operativos de vigilancia en carreteras para inhibir el robo al autotransporte; y mantener la coordinación operativa entre los estados para consolidar la estrategia regional de seguridad.

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“Hoy nos reunimos en este recinto histórico, la Alhóndiga de Granaditas, que representa los anhelos de libertad. Hacemos votos para que siga floreciendo el trabajo en equipo, con el propósito de fortalecer la estrategia en materia de seguridad, porque estamos comprometidos con hacer de nuestros estados y del país un lugar mejor para las familias que los habitan”, expresó la gobernadora anfitriona.

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El encuentro lo organizaron el Gobierno del Estado de Guanajuato en coordinación con las Regiones Militares XII y V.

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También participaron el General de División Estado Mayor Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la Quinta Región Militar; y el General de Brigada Estado Mayor Jorge Pedro Nieto Sánchez, comandante interino de la Doceava Región Militar; el Almirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Jesús López Vallejo; el General de División Guardia Nacional Estado Mayor José Martín Luna de la Luz, comandante de la Quinta Coordinación Territorial de la Guardia Nacional; el General de Brigada Guardia Nacional Estado Mayor Alfredo Salgado Vargas, comandante de la III Coordinación Territorial de la Guardia Nacional; y el General Brigadier Estado Mayor César Omar Quin Ponce, jefe de la S-7 (Seguridad Pública) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.

Estuvieron además magistrados de Tribunales de Justicia, secretarios de Seguridad Pública, fiscales generales de los estados y federales.

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AOV/cr