La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, acordaron fortalecer la relación bilateral con una agenda que abarca desde el respaldo de México al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá hasta una mayor cooperación en materia de seguridad, comercio, infraestructura, movilidad y desarrollo agropecuario.

Tras una reunión entre Sheinbaum y Mulino este miércoles 15 de julio en Palacio Nacional, el mandatario panameño reconoció en conferencia al gobierno de México por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” en febrero pasado, y convocó a “recuperar el monopolio de la fuerza en manos de estados democráticos”.

“Quiero felicitarla señora presidenta, también a su gobierno y al Ejército por la acción llevada a cabo en Guadalajara en febrero pasado. Es fundamental recuperar el monopolio de la fuerza en manos de estados democráticos y de instituciones que nacen de la constitución y la ley”.

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“Estoy planificando en Panamá, junto a la OEA, un encuentro para poder realizar un trabajo más integrado en la región, coordinando acciones, afianzando sistemas de inteligencia para frenar el crecimiento de mercaderías, violencia y recursos del narcotráfico”, dijo Mulino.

Indicó el mandatario de Panamá que México debe ser “un actor importante” en esta reunión, cuando se tenga fecha para realizarse.

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El presidente de Panamá también reconoció a México como potencia económica, productiva y cultural de nuestro continente.

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Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante su visita a México el 15 de julio del 2026. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“México y Panamá son dos naciones puente. México, el puente entre América del Norte y América Latina; Panamá el puente entre los dos océanos y entre las dos mitades de este continente. Somos por vocación y por geografía países que unen”, externó al agradecer el apoyo a la soberanía nacional y al Canal de Panamá como herramienta neutral del comercio mundial.

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Mencionó que dialogaron sobre la importancia de que más naciones de la región los respalden y se adhieran al productor de neutralidad del Canal.

“Los tiempos actuales demuestran que este tipo de instrumentos protegen ante la incertidumbre y recuerdan patrimonios que no solamente pertenecen al estado en donde están enclavados, sino al servicio del mundo de la cadena de suministro internacional”, dijo.

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Agregó que en pleno siglo XXI “y habiendo tenido tantas y tantas lecciones”, aún el mundo no ha logrado imponer el derecho internacional y el multilateralismo.

Reconoció que hay oportunidades que abre Panamá al comercio de los productos mexicanos que son demandados en todo el mundo.

“Este encuentro no solo es una reunión bilateral, sino es la búsqueda de potenciar la relación entre ambas naciones en beneficios del progreso y la prosperidad de nuestros pueblos”, dijo al confiar en que más empresas mexicanas tengan más presencia en territorio panameño.

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Presidenta Claudia Sheinbaum recibe a José Raúl Mulino, presidente de Panamá, en el Palacio Nacional este 15 de julio. Foto: Gabriel Pano EL UNIVERSAL

México y Panamá acuerdan fortalecer cooperación en seguridad

Tras sostener una reunión privada en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que uno de los principales entendimientos alcanzados fue el respaldo de México al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá, instrumento derivado de los Tratados Torrijos-Carter de 1977 que establece que la vía interoceánica debe permanecer abierta, segura y neutral para el tránsito de embarcaciones de todas las naciones, tanto en tiempos de paz como de conflicto, garantizando además el respeto a la soberanía panameña sobre el canal.

Lo anterior surge ante las presiones de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que podría retomar el control del Canal de Panamá ante una supuesta influencia de China.

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“Como se lo manifesté en la reunión bilateral que tuvimos, apoyamos el protocolo de neutralidad del Canal de Panamá”, expresó la mandataria durante el mensaje conjunto.

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En materia de seguridad, ambos gobiernos acordaron relanzar la cooperación para combatir la delincuencia y fortalecer el intercambio en temas de seguridad regional, además de impulsar acciones conjuntas en movilidad y conectividad. Sheinbaum señaló que el encuentro permitirá profundizar la colaboración en “la seguridad, el combate a la delincuencia, la movilidad”, como parte de una agenda regional más amplia.

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La presidenta también destacó la colaboración entre ambos países para combatir el gusano barrenador del ganado, al reconocer el apoyo técnico de Panamá para enfrentar la plaga que afecta al sector pecuario mexicano.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante ceremonia de bienvenida al presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

En el ámbito económico, Sheinbaum subrayó que ambas naciones buscarán fortalecer el comercio, la inversión y la infraestructura, aprovechando el papel estratégico de Panamá como punto de conexión entre el Atlántico y el Pacífico y como un nodo fundamental para el comercio internacional.

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La mandataria resaltó la presencia de inversiones de empresarios panameños en México y de compañías mexicanas en Panamá, además de la intención de ampliar la cooperación en turismo, cultura, educación, innovación e investigación científica.

Asimismo, ambos gobiernos coincidieron en reforzar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como espacio de diálogo y concertación regional, al considerar que la colaboración entre los países de América Latina resulta fundamental frente a las transformaciones económicas y geopolíticas que enfrenta el mundo.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, realizada en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y de Panamá. Posteriormente, ambos mandatarios participaron en la toma de la fotografía oficial del encuentro, acompañados por la esposa del presidente panameño.

Previamente, durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum adelantó que la reunión estaría enfocada en fortalecer la relación bilateral y atender diversos asuntos de interés común.

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