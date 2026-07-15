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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre nuevas movilizaciones anunciadas por la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) este jueves en la Ciudad de México.
“Ya hablé de eso”, se limitó a decir Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 15 de julio en Palacio Nacional.
Para mañana 16 de julio, la sección 9 de la CNTE llamó a una movilización a las 09:00 horas en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública ante “El incumplimiento” de acuerdo con las autoridades.
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“¡Lucha por la justicia laboral es garantizar el respeto y la dignidad para todos! ¡Unidos y organizados, venceremos!”, señalaron los y las docentes de la Coordinadora.
El fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió en Zacatecas a un grupo de la CNTE que se manifestó en uno de sus eventos en Río Grande: “Nada de una negociación allá en lo oscurito con unos cuantos”.
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