La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México pagó 4.7 millones de pesos a distintos grupos musicales por presentarse antes o después de la transmisión del partido entre México y Ecuador en el Mundial en distintos puntos de la capital del país.

El pasado 30 de junio, en el Monumento a la Revolución, en la Glorieta del Caballito y en el estacionamiento del Palacio de los Deportes se colocaron pantallas gigantes para ver el partido de futbol y después, para celebrar aquella victoria, se realizaron conciertos gratuitos.

Se presentaron artistas como Triciclo Circus Band, Mi Banda El Mexicano, Grupo Cañaveral y Banda Cuisillos.

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La Secretaría de Cultura capitalina respondió a EL UNIVERSAL, vía transparencia, que le pagó 2.9 millones de pesos a la Banda Cuisillos por su concierto en un escenario de Reforma y Bucareli.

Erogó 1.1 millones de pesos para la presentación del Grupo Cañaveral en el estacionamiento del Palacio de los Deportes.

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A Mi Banda el Mexicano le pagó 638 mil pesos y a Triciclo Circus Band, 116 mil pesos, quienes estuvieron en el Monumento a la Revolución.

“Es menester precisar que no existe un contrato exclusivo celebrado de manera directa con ninguna de las agrupaciones de mérito, toda vez que esta institución opera mediante la contratación de servicios integrales para la organización de eventos. Bajo este esquema de consolidación, las presentaciones musicales referidas formaron parte de la programación y los servicios provistos para los ‘festivales futboleros’, por lo que no se generan instrumentos jurídicos individuales con cada uno de los artistas participantes”, dijo la dependencia capitalina.

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La Secretaría de Cultura y la empresa Tayira Travel, S.A. de C.V., firmaron el contrato Cultura/DGAF/018/2026 para la contratación del servicio integral para llevar a cabo la planeación, producción y realización de los festivales, fiestas, conciertos y eventos de gran formato durante el segundo cuatrimestre del año.

El Gobierno de la Ciudad de México decidió aplicar una política de distribuir los festejos, para evitar aglomeraciones en el Ángel de la Independencia donde, durante el Mundial, los aficionados se reunieron para celebrar las victorias de la Selección Mexicana, y uno de los atractivos fue programar conciertos musicales.

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