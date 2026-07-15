La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó las acciones que ha hecho el gobierno de México, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se presentarían denuncias por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

En seguimiento a las medidas anunciadas, la SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, detalló que el lunes la Embajada de México en Estados Unidos y sus consulados presentaron solicitudes ante las fiscalías estatales competentes. Se tiene previsto presentar una petición similar ante el Departamento de Justicia de EU.

Asimismo, ya se empezaron a enviar escritos a los centros de detención estadounidenses donde han fallecido migrantes mexicanos para que “cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes”. La primera denuncia, suscrita por el Consultor Jurídico de la SRE, fue dirigida al centro de detención de Adelanto, California, en cuyas instalaciones han fallecido cuatro personas mexicanas.

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“Estos escritos constituyen el primer paso formal para la eventual presentación de acciones civiles”, refirió.

Sheinbaum reconoció a la vez el pronunciamiento firmado por los seis partidos políticos de México en el Senado de la República, en el que condenaron la muerte de los 17 mexicanos.

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“Podemos tener muchas diferencias en muchos temas, pero en este es muy importante que nos mantengamos unidos para poder demandar que no haya violación a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos en ningún lugar del mundo, ni en México”, señaló. Sin embargo, criticó que el PAN y el PRI sacaran comunicados posteriores criticándola.

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