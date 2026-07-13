La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el gobierno de México presentará este lunes denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de 17 connacionales, además de hacer un llamado a todos los partidos políticos para cerrar filas en defensa de los derechos humanos de los mexicanos en ese país.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) promoverá las acciones legales tras el fallecimiento de 17 mexicanos, entre ellos el caso más reciente, el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, ocurrido en Houston, Texas, el cual es investigado por las autoridades locales y por el propio gobierno estadounidense.

Sheinbaum señaló que el canciller Roberto Velasco sostuvo comunicación con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para informarle sobre las denuncias que presentará el gobierno mexicano y expresar su preocupación por las presuntas violaciones a los derechos humanos de personas mexicanas en centros de detención y durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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La Presidenta subrayó que la defensa de los connacionales no debe ser únicamente una responsabilidad del gobierno federal, por lo que hizo un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente y a todos los partidos políticos, sin excepción, para que presenten también solicitudes de información y manifiesten su rechazo a las violaciones de derechos humanos contra mexicanos en Estados Unidos.

"Entonces esto lo vamos a hacer y pienso yo que este es un tema no solamente del gobierno de México. Yo hago un llamado a todos los partidos políticos a todos a toda la sociedad mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos. No creo que a nadie le parezca bien esta situación. Entonces hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión permanente, a que todos los partidos políticos, todos, sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos. Y a todos aquellos que lo quieran hacer, porque desde mi perspectiva no es solamente un asunto del gobierno de México”, afirmó la titular del Ejecutivo, al expresar su expectativa de que exista una respuesta unitaria en defensa de los connacionales que radican en el extranjero.

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🗣️ "Seamos solidarios con nuestros connacionales"



🇺🇸 🇲🇽 Claudia Sheinbaum confirmó que la SRE presentará sus denuncias ante el Departamento de Justicia de EU y las Fiscalías estatales de este país por las defunciones de mexicanos a manos de agentes del ICE pic.twitter.com/Z7J7LVboIc — El Universal (@El_Universal_Mx) July 13, 2026

La Presidenta rechazó que las acciones legales emprendidas por el gobierno de México para defender a los connacionales representen un cambio o un deterioro en la relación bilateral con Estados Unidos, al sostener que es una obligación de cualquier Estado proteger a sus ciudadanos en el exterior.

“No marca ningún cambio”, respondió al ser cuestionada sobre si las denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las fiscalías estatales y organismos internacionales modifican la relación entre ambos países.

Afirmó que el objetivo no es generar un conflicto con la administración del presidente Donald Trump, sino exigir el respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos.

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La Mandataria señaló que sería inadmisible que el gobierno permaneciera pasivo ante la muerte de connacionales en centros de detención o durante operativos migratorios.

Indicó que estos casos han generado indignación tanto en México como en Estados Unidos, por lo que insistió en que no basta con intercambios diplomáticos si éstos no han dado resultados.

“Tenemos relación en términos del comercio, tenemos relación con la seguridad, pero tenemos que levantar la voz cuando hay violación de los derechos humanos de nuestros connacionales y llevar acciones”, expresó.

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