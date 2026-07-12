Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, aseguró que al menos cuatro veces intentó comunicarse con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la detención en territorio estadounidense del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2024.

En entrevista en el programa Esta Semana, de N+Univision con la periodista Ilia Calderón, Salazar leyó un fragmento de su libro “Borderlands. My fight for a inclusive America”, en donde da su versión de las horas que pasaron después de la captura de Zambada García.

Entrevista Ken Salazar

“Luego de una breve llamada con funcionarios estadounidenses, redacté un mensaje para AMLO. Él tenía que entender que los Estados Unidos no tenía conocimiento previo de este secuestro, y que bajo ninguna circunstancia habíamos llevado a cabo una operación no autorizada en territorio mexicano (...) se lo envié de inmediato a AMLO”, leyó Salazar a Calderón.

Lee también Estas son las piezas clave en el caso de Ismael “El Mayo” Zambada

“Esa noche, el fiscal de los Estados Unidos, Merrick Garlan y yo preparamos una respuesta más formal para el gobierno mexicano (...) De nuevo envié esta comunicación directamente a AMLO y le ofrecí reunirme con él para hablar sobre la operación. Esperé por horas su respuesta, y nada”, siguió Salazar.

Entrevista Ken Salazar

Continúa el exembajador: “Intenté de nuevo el siguiente día. Sabía que AMLO suele aprovechar los fines de semana para viajar a su rancho. Pero dondequiera que estuviera, no respondió”.

[Publicidad]

Salazar narró que ofreció a AMLO y al entonces fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero, que enviaran a un equipo para inspeccionar la aeronave que transportó a Zambada García de México a los Estados Unidos. Dijo que autoridades mexicanas y estadounidenses inspeccionaron el avión. “Informé a AMLO y a Gertz de la diligencia. Pero, aun así, de AMLO sólo hubo silencio. Para el lunes, era claro que algo estaba muy mal”.

Hasta antes del caso del secuestro de "El Mayo", Salazar era considerado muy cercano a López Obrador, incluso EL UNIVERSAL contó más de 50 reuniones entre ambos.

El medio Pie de Nota reveló la semana pasada que el avión en el que “El Mayo” fue trasladado a Estados Unidos apareció en un museo en Santa Teresa, Nuevo México, y que fue donado por el FBI.

[Publicidad]

Tras esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó la versión que dio del operativo el exembajador Salazar, en el sentido de que Estados Unidos no había participado de la operación en territorio mexicano. “¿Quién miente?”, lanzó la presidenta.

Mira aquí la entrevista completa:

dmrr/ml