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Cientos de aficionados se reunieron desde las cinco de la tarde en la Glorieta del Ángel de la Independencia para despedir las celebraciones por el Mundial de Fútbol.
“La afición está más que calificada para que regrese (otro mundial)”, aseguró Aarón, quien trajo su playera verde de la selección nacional y una máscara de lucha libre.
En entrevista para EL UNIVERSAL, indicó que para el mexicano todo significa fiesta, desde lo político hasta lo deportivo, por lo que la afición nacional fue superior a las demás.
Aunque los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital bajaron a las personas que se habían instalado en las escalinatas del Ángel de la Independencia, los aficionados cortaron la circulación vial sobre Paseo de la Reforma en ambos sentidos de esa zona.
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Las “guerras de espuma” fue lo que más imperó en esta celebración, incluso un motociclista que se metió a las celebraciones quedó bañado de color blanco del casco a los pies.
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Las banderas ondearon entre la multitud, mientras las cornetas no dejaron de sonar. En tanto, varias personas fueron víctimas del clásico “quiere volar”, por lo que fueron cargadas y lanzadas al aire.
El comercio ambulante ofreció desde latas de espuma, trompetas, adornos para la cabeza, hasta latas de cerveza. Sin embargo, varias personas acudieron con sus propios artículos como penachos y tambores.
Ante ello, el Centro de Orientación Vial de la SSC informó que está cerrada la circulación de Reforma en ambos sentidos entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, por lo que recomienda avenida Chapultepec y Circuito Interior como alternativa vial.
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