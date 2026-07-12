La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la realización de un dispositivo de seguridad para retirar y destruir bebidas alcohólicas en las celebraciones del Ángel de la Independencia.

Ante la presencia de aficionados sobre la avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ahuehuete y el Ángel de la Independencia, la SSC refirió que el objetivo de este operativo es prevenir accidentes entre los asistentes con las latas y envases de vidrio.

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En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó a comerciantes ambulantes ofreciendo cervezas y bebidas embriagantes entre la multitud. De igual manera, algunas personas llegaron a la celebración con sus propias latas de licor.

En tanto, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó continúa cerrada la circulación de Reforma en ambos sentidos entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Joven Amajac, por lo que recomienda tomar avenida Chapultepec y Circuito Interior como alternativa vial.

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