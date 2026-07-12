La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó, de nueva cuenta, el respaldo de Iztapalapa y de la Ciudad de México a la presidenta Claudia Sheinbaum, y llamó a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional, al asegurar que México no aceptará ningún tipo de injerencia externa.

"Le decimos desde aquí a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum: ¡no estás sola! México no es, ni será colonia ni protectorado de nadie. Cerramos filas con la presidenta de la República en la defensa de la soberanía nacional", afirmó ante cientos de habitantes de Iztapalapa.

Durante la inauguración de la Utopía Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, Brugada Molina sostuvo que la defensa de la soberanía nacional forma parte de un proyecto de transformación construido desde las comunidades y los territorios históricamente relegados. En ese sentido, afirmó que fue en esa demarcación donde nació la convicción de impulsar un modelo de gobierno orientado a garantizar derechos y combatir la desigualdad desde la periferia de la ciudad.

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"Fue aquí, en Iztapalapa, en la periferia tantas veces olvidada, lejos de las élites, de las oligarquías y de los reflectores, donde comenzó a abrirse un camino con una convicción que parecía una utopía: que podíamos profundizar la transformación de la Ciudad de México", expresó.

Afirmó que las transformaciones más profundas se construyen con el respaldo del pueblo y no desde los espacios de privilegio, al señalar que los gobiernos surgidos de las comunidades cuentan con la fortaleza necesaria para consolidar cambios duraderos.

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"Los poderosos siempre han creído que la historia se mueve desde arriba. Nosotros aprendimos que los grandes cambios crecen desde abajo. Los gobiernos que nacen de los barrios y de los territorios son los que pueden llegar más lejos, porque no se sostienen sobre los privilegios de unos cuantos, sino sobre la esperanza y la lucha de millones", puntualizó.

dmrr