La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) con 42.8 millones de pesos por violaciones a la protección de datos personales con el sistema "FAN ID", por no haber tenido el consentimiento expreso y por escrito de los aficionados para tratar sus datos sensibles.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que se tomó esta resolución al determinar que la FMF, en su carácter de responsable del tratamiento de datos personales recopilados a través del sistema FAN ID, cometió dos infracciones:

Primero, indicó la Secretaría Anticorrupción, la FMF no informó adecuadamente a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles.

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Resaltó que la FMF recababa fotografías de los aficionados para generar el "FAN ID", pero no señaló en su aviso de privacidad que esos datos eran sensibles. Esta omisión impidió que los titulares conocieran el alcance real del tratamiento de su información personal y pudieran decidir de manera informada sobre su uso.

En segundo punto, la FMF No obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar sus datos sensibles.

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La Secretaría Anticorrupción recordó que para tratar datos sensibles, la ley exige el consentimiento expreso y por escrito del titular, el cual debe ser inequívoco, es decir, que existan elementos que demuestren de manera indudable su otorgamiento.

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“La FMF se limitó a utilizar el marcado de una casilla en un sitio web, sin recabar firma autógrafa ni firma electrónica o cualquier otro mecanismo de autenticación que acreditara, de manera indudable, que era el titular quien otorgaba su consentimiento”.

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La dependencia federal indicó que la autoridad también determinó que la FMF incumplió con los principios de responsabilidad y licitud, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido tratamiento de los datos personales y, en consecuencia, infringir el marco jurídico aplicable.

El monto de la multa, explicó, se determinó considerando la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos tratados y la capacidad económica de la FMF, de acuerdo a su declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal de 2024.

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“Es importante remarcar que la notificación de esta resolución obedece estrictamente a los plazos previstos en la ley y al desarrollo del procedimiento administrativo correspondiente”, indicó.

“Como ocurre con cualquier resolución administrativa, la Federación Mexicana de Futbol cuenta con los medios de defensa previstos en nuestro sistema jurídico para impugnar la determinación, si así lo considera procedente”.

Sin embargo, la Secretaría Anticorrupción advirtió que en caso de que ello ocurra “defenderá con firmeza la legalidad de su resolución, por haber sido emitida con estricto apego a derecho y en protección del interés público y de los derechos fundamentales de las personas”.

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“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la protección efectiva de los datos personales y con la defensa de los derechos de quienes confían su información personal a terceros”.

El 29 de enero del año pasado, EL UNIVERSAL reveló que directivos de la Federación Mexicana de Futbol habían acudidó al Órgano Interno de Control del hoy extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para denunciar a funcionarios de dicho órgano autónomo por presuntos actos de extorsión.

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De acuerdo con la denuncia, y tal como lo adelantó este diario en su columna Bajo Reserva, la querella exhibe presuntos actos de coacción de altos funcionarios del Inai a cambio de reducir sanciones económicas a la Federación e, incluso, la exigencia de boletos para el Mundial 2026.

em/LL