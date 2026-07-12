El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, denunció que el gobierno federal “está preparando las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para que el narcogobernador Rubén Rocha Moya regrese a su cargo en Sinaloa y vuelva a tomar las riendas de un estado infiltrado por el crimen organizado”.

A través de un comunicado, aseguró que la reciente reaparición del gobernador con licencia no ocurrió después de una resolución judicial o del esclarecimiento de los señalamientos en su contra, sino luego de más de dos meses de ausencia pública y bajo una narrativa de protección construida desde el oficialismo.

“Rocha no reapareció porque haya demostrado su inocencia. Reapareció envalentonado, desafiante y sintiéndose protegido. Todo indica que Morena está preparando su regreso para que vuelva a tomar las riendas del narcoestado que dejaron construir en Sinaloa”, afirmó.

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Romero Herrera recordó que Rocha Moya no renunció ni fue separado definitivamente del cargo. Su licencia es temporal y, mientras no exista una resolución que se lo impida, conserva jurídicamente la posibilidad de comunicar su reincorporación y desplazar a la actual gobernadora interina.

“No estamos pidiendo que se condene a nadie sin juicio. Exigimos exactamente lo contrario: que se investigue, que se transparente el procedimiento y que no se utilicen las instituciones mexicanas para fabricar impunidad”, expresó.

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El presidente nacional del PAN sostuvo que siguen sin esclarecerse elementos de enorme gravedad, entre ellos la acusación judicial en Estados Unidos, el presunto apoyo criminal durante la elección de 2021, la posible entrega de áreas del gobierno estatal a operadores del crimen organizado, las irregularidades en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén y los señalamientos sobre recursos ilícitos y contratos vinculados con el entorno familiar de Rocha.

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Por su parte, el diputado federal y vocero de acción nacional, Ernesto Sánchez, dijo que “en Morena creen que el tiempo todo lo cura”, y consideró que “no basta con desaparecer unos meses, guardar silencio y volver a escena como si los señalamientos nunca hubieran existido”.

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“Pero la realidad no se borra por decreto ni la impunidad se convierte en inocencia por arte de propaganda. Si Rubén Rocha Moya regresa al gobierno de Sinaloa sin que se hayan esclarecido las graves acusaciones en su contra, quedará claro que en la 4T el mejor blindaje político no es la verdad, sino pertenecer al grupo correcto”, recriminó.

El legislador sostuvo que las y los mexicanos merecemos gobiernos que investiguen, “no que reciclen funcionarios cuestionados”.

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“Desde Acción Nacional seguiremos exigiendo que nadie utilice el poder para esconderse de la justicia. Porque cuando un gobierno protege a los suyos antes que a los ciudadanos, deja de gobernar para México y empieza a gobernar para la impunidad”, sentenció.

Los albiazules exigieron a la Fiscalía General de la República transparentar el estado de las investigaciones contra Rocha Moya, y al Congreso de Sinaloa informar cuál sería el procedimiento ante un eventual regreso del mandatario con licencia.

em/LL