La victoria de Inglaterra frente a Noruega durante el partido de Cuartos de final que se llevó a cabo el pasado sábado 11 de julio en el Estadio Miami, en Estados Unidos, dejó al país nórdico fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Derivado de esto, la aerolínea noruega Norwegian Air, honró una apuesta amistosa realizada a través de redes sociales con la compañía aérea británica British Airways, en un ejemplo perfecto de deportividad, amistad y marketing digital creativo.

Como consecuencia del desafío, Norwegian Air cambió temporalmente su foto de perfil en Instagram por el logo oficial de British Airways, cumpliendo la promesa hecha previa al partido, en el que el equipo de los llamados "Tres Leones" se impuso a los "Vikingos Rojos" con un marcador de 2-1.

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El país británico derrotó a la selección de Noruega en los Cuartos de final de la Copa del Mundo. Foto: AFP

Norwegian Air honra apuesta con British Airways tras partido de Noruega vs Inglaterra en el Mundial 2026

La apuesta se dio a través de Instagram, cuando Norwegian lanzó el desafío en una publicación dirigida a la aerolínea británica con el mensaje: "Oye British Airways, ¿quieres hacer una apuesta? Si Noruega gana, tienes que cambiar a nuestro logo en Instagram el domingo (un día). Y viceversa. ¿Trato hecho?"; a la que la aerolínea británica contestó humorísticamente con un "No hagas apuestas que no puedes ganar".

El trato se confirmó oficialmente el 10 de julio y ambas compañías publicaron un video en el que sus representantes intercambian memorias USB que contienen sus respectivos logos en las oficinas principales de British Airways, cerca del Aeropuerto de Heathrow (LHR), en Londres.

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Tras el enfrentamiento que le dio el pase a Inglaterra a la semifinal de la Copa del Mundo, Norwegian Air cumplió su apuesta, cambiando inmediatamente su foto de perfil en la plataforma por el logo de la aerolínea británica, el cual permanecerá en su red por 24 horas.

Tras el partido, Norwegian Air mantendrá el logo de British Airways en su perfil de Instagram por un día. Foto: @flynorwegian

Entre humor y marketing digital, la empresa noruega felicitó al equipo ganador e incluso impulsó una venta flash de vuelos a destinos en ambos países.

"Aunque para nosotros el torneo ya ha terminado, esta apuesta amistosa permanecerá para siempre en nuestros corazones. Le deseamos a Inglaterra y a British Airways mucha suerte en la semifinal, ¡y esperamos de todo corazón que logren traer la pelota a casa!", escribió Norwegian en una publicación posterior a la derrota.

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Millones de usuarios disfrutaron este intercambio de interacciones y publicaciones entre las empresas, aplaudiendo también su disposición a imponer la amistad y el apoyo mutuo sobre la típica rivalidad entre culturas y naciones.

Norwegian Air utilizó el momentum y la visibilidad para también hacer un video recapitulando cómo surgió la apuesta, el cual fue compartido a través de su cuenta de TikTok.

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