Jannik Sinner está empezando a convertir en costumbre responder a la adversidad en París con títulos de Wimbledon.

El número uno del mundo venció el domingo por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4 a Alexander Zverev para conquistar su segundo título consecutivo en el All England Club, después de que su rival alemán pareciera molesto por un problema en la rodilla tras resbalarse sobre el césped en un punto clave del tercer set.

El quinto título de Grand Slam de Sinner llegó en su primer torneo desde que se desplomó en la segunda ronda de Roland Garros, cuando se vino abajo en una ola de calor en París.

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Cuando Sinner conectó un ganador de derecha paralela en su primer punto de partido, el italiano se dejó caer sobre el césped boca arriba en celebración.

“No hay mejor lugar para jugar al tenis”, dijo Sinner durante la ceremonia de entrega del trofeo.

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Hace un año, Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en la final del All England Club después de desperdiciar tres puntos de partido ante su rival en la final de Roland Garros.

Fue la décima victoria consecutiva de Sinner sobre Zverev, quien venía de ganar su primer título de Grand Slam en el Abierto de Francia.

La mejor actuación previa de Zverev en Wimbledon había sido alcanzar la cuarta ronda en tres ocasiones.

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“Tengo 29 años y esta es la primera vez que realmente creo que puedo ganar este trofeo”, dijo Zverev.

El príncipe William se unió a su esposa Kate y a dos de sus hijos para la final en un Palco Real repleto de estrellas que también incluyó a los actores Dustin Hoffman, Nicole Kidman y Ben Stiller.

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Linda Noskova venció a Karolina Muchova en una final femenina íntegramente checa el sábado para conseguir su primer título de Grand Slam.