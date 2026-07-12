El doble terremoto en Venezuela ha dejado hasta este domingo cerca de 4 mil 500 fallecidos, mientras gran parte de la población damnificada vive en campamentos, según cifras oficiales.

De acuerdo con el balance difundido por el gobierno de Venezuela en redes sociales, al menos cuatro mil 490 personas fallecieron, mientras se mantiene la cifra de heridos en 16 mil 740.

Según el reporte oficial del domingo más de 19 mil 500 personas tuvieron que irse a campamentos provisionales desde que los dos potentes sismos del 24 de junio golpearon a Caracas y devastaron al vecino estado de La Guaira.

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Rescatistas venezolanos y extranjeros continúan tratando de sacar cuerpos que aún permanecen enterrados entre los escombros. Según el gobierno, más 850 edificios quedaron afectados y 190 colapsaron totalmente.

Una gran cantidad de familias que perdieron sus hogares se refugian con amigos o familiares y más de 19 mil 500 se encuentran hacinadas en campamentos en los parques, estadios o plazas instalados en La Guaira y en Caracas.

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La ayuda internacional continúa llegando a Venezuela. Este domingo arribó un cargamento de Rusia con alimentos y enseres para los damnificados, informó el canciller Yvan Gil, en su cuenta de Telegram, mientras que la embajada de Estados Unidos reportó que ha entregado 100 mil kits de asistencia en las comunidades afectadas.

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Médicos de varios países trabajan en hospitales de campaña para tratar de evitar una crisis sanitaria en los campamentos provisionales donde ahora la gente vive de forma bastante precaria.

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El gobierno informó este fin de semana del comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque ya estima que puedan ser 25 mil.

El presidente del Parlamento anunció el sábado en una conferencia de prensa que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas "la próxima semana", sin dar más detalles.

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