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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aclaró este sábado que no ha planteado "desconocer la soberanía de Venezuela", luego de que el gobierno de ese país respondiera a unas declaraciones suyas sobre la reconstrucción necesaria tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.
"En ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades", manifestó en un comunicado la oficina de prensa de De la Espriella, que asumirá como presidente el próximo 7 de agosto.
El mandatario electo agregó que "la reconstrucción de las zonas afectadas es un desafío de enormes proporciones que puede beneficiarse de la solidaridad internacional, de la experiencia técnica de países vecinos y de la participación de sus sectores productivos, siempre dentro de los mecanismos de cooperación que resulten procedentes y con pleno respeto por el derecho internacional".
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La declaración se produjo después de que el gobierno venezolano subrayara hoy en un comunicado que es competencia "exclusiva" suya la planificación y reconstrucción tras los terremotos, y que ya "ha activado" a sus empresas públicas, industrias nacionales y sector privado para llevar a cabo este proceso.
La Cancillería venezolana reaccionó de esta forma y "con extrañeza" a unas declaraciones de De la Espriella, que este viernes en un acto público aseguró que "la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implica".
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"El Gobierno entrante de la República de Colombia tomó nota del comunicado emitido por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con ocasión de las declaraciones del presidente electo, Abelardo de La Espriella", agregó hoy la oficina del próximo mandatario colombiano.
De la Espriella defiende la cooperación humanitaria y regional
Según el comunicado, De la Espriella hizo sus afirmaciones "desde una perspectiva exclusivamente humanitaria y de cooperación regional, inspiradas en la convicción de que, ante tragedias de esta magnitud, los países vecinos deben estar dispuestos a sumar capacidades para aliviar el sufrimiento de las comunidades afectadas".
En ese sentido, su oficina destacó hoy que Colombia cuenta con capacidades técnicas, logísticas y humanas "que podrían contribuir de manera significativa a las labores de remoción de escombros, recuperación de infraestructura y reconstrucción, si así llegaran a existir los canales institucionales y la voluntad de cooperación entre las partes".
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"Las tragedias no distinguen fronteras ni ideologías. En esos momentos, la solidaridad entre pueblos hermanos debe prevalecer sobre cualquier diferencia política", agregó.
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Los dos terremotos del 24 de junio, de magnitud 7,2 y 7,5, han dejado hasta el momento 4 mil 333 fallecidos, 16 moil 740 heridos y a 17 mil 907 personas sin vivienda, según dijo este sábado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa.
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gs/mcc
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