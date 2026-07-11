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Hermosillo, Sonora.- La fuga de tres personas privadas de la libertad del Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 2, ubicado sobre la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, activó la madrugada de este sábado 11 de julio un amplio operativo de seguridad en Sonora.
Se informó que la ausencia de los internos fue detectada alrededor de las 5:30 horas durante el pase de lista realizado por personal del centro penitenciario, localizado en el kilómetro 21 de la carretera estatal 100.
Tras confirmarse la evasión, corporaciones de los tres órdenes de gobierno reforzaron la vigilancia en el penal.
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Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano resguardan los accesos principal y posterior del inmueble, mientras realizan recorridos de búsqueda y rastreo en la zona.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora confirmó los hechos mediante un comunicado, en el que informó que el Sistema Estatal Penitenciario activó de inmediato los protocolos de seguridad para atender la evasión.
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La dependencia señaló que todas las autoridades participan en las acciones para lograr la recaptura de los fugitivos, al tiempo que se desarrollan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el escape.
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Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las personas evadidas ni las circunstancias en las que lograron escapar del centro penitenciario.
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La Secretaría de Seguridad Pública indicó que continuará informando sobre el avance del operativo y de las investigaciones.
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vr/cr
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