Estados | 11-07-26 | 15:49 | Actualizada | 11-07-26 | 15:49 |

Michoacán. - El saldo de un perpetrado es preliminarmente de tres personas asesinadas a tiros y cuatro más lesionadas, en la localidad de Tzintzimeo, municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

Los informes señalan que varios y dispararon contra los asistentes.

En el lugar, , entre ellas, un niño de 11 años de edad.

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Además, cuatro víctimas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital de la capital michoacana.

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JACL/cr

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