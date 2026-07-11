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Michoacán. - El saldo de un ataque armado perpetrado en un velorio es preliminarmente de tres personas asesinadas a tiros y cuatro más lesionadas, en la localidad de Tzintzimeo, municipio de Zinapécuaro, Michoacán.
Los informes señalan que varios sujetos armados irrumpieron en un velorio y dispararon contra los asistentes.
En el lugar, tres personas murieron a tiros, entre ellas, un niño de 11 años de edad.
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Además, cuatro víctimas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital de la capital michoacana.
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JACL/cr
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