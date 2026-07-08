Morelia; Michoacán.- En el primer semestre el 2026, Michoacán redujo en más del 60 por ciento la superficie afectada por incendios forestales, porque en lo que va del año fueron 13 mil hectáreas, mientras que las cifras registradas en ese mismo lapso en el 2025 superó las 35 mil hectáreas, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).

Dijo que esta significativa disminución es el reflejo directo de una intervención inmediata y coordinada. ”La pronta respuesta y el despliegue nos permitieron proteger miles de hectáreas de nuestros bosques", agregó.

Además este logro es el resultado de una inversión de recursos, pero, sobre todo, del esfuerzo humano de quienes arriesgan su vida en la línea de fuego, afirmó el mandatario estatal michoacano.

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En la temporada de estiaje, el gobierno del estado activó un operativo que incluyó 102 brigadas operativas distribuidas estratégicamente, las cuales se integraron por mil 200 combatientes de incendios forestales altamente capacitados.

Asimismo se contó con dos helicópteros equipados con helibalde, los cuales fueron clave para combatir de manera oportuna 20 incendios catalogados como prioritarios en zonas de difícil acceso.

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Ramírez Bedolla precisó: "De enero de este año al 30 de junio, se registraron un total de 490 incendios en diversas demarcaciones de la entidad, mismos que fueron atendidos con eficacia para evitar su propagación a gran escala".

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Destacó la participación activa de los habitantes de las comunidades indígenas, cuyo conocimiento del territorio y compromiso con sus bosques fue fundamental.

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Y reconoció el trabajo conjunto y la estrecha coordinación entre las instituciones estatales y federales, lo que permitió entregar estos resultados positivos a las y los michoacanos.

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