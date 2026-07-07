Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) e integrantes de la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas en Michoacán, localizaron y aseguraron a bordo de un buque mercante, 20 bultos que contenían más de una tonelada de cocaína.

Los navales realizaron labores de inspección física a los contenedores a bordo de la embarcación, con el apoyo de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos e identificaron la droga.

Los bultos con posible cocaína, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación del caso.

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Marina asegura más de una tonelada de cocaína en el recinto portuario de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto: Especial

Con esta acción se evitó que más de dos millones de dosis, con un valor mayor a los 250 millones de pesos mexicanos, llegaran a las calles.

En este operativo también participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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El Gabinete de seguridad resaltó que este resultado refleja la efectividad de la coordinación interinstitucional entre las autoridades marítimas y aduaneras para fortalecer los mecanismos de seguridad en los puertos nacionales.

Esto mediante operaciones permanentes de vigilancia marítima, portuaria, aérea y terrestre, orientadas a preservar el Estado de derecho e impedir que sustancias ilícitas afecten la salud y el bienestar de la población.

Marina asegura más de una tonelada de cocaína en el recinto portuario de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto: Especial

Buque mercante Wan Hai A20 vinculado al CJNG

El Buque mercante Wan Hai A20 atracó en la Terminal de Usos Múltiples II y probablemente vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Los efectivos inspeccionaron 36 contenedores con el mismo origen de embarque del contenedor alertado en Puerto Quetzal, Guatemala.

Marina asegura más de una tonelada de cocaína en el recinto portuario de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Foto: Especial

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bmc