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Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) e integrantes de la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas en Michoacán, localizaron y aseguraron a bordo de un buque mercante, 20 bultos que contenían más de una tonelada de cocaína.
Los navales realizaron labores de inspección física a los contenedores a bordo de la embarcación, con el apoyo de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos e identificaron la droga.
Los bultos con posible cocaína, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación del caso.
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Con esta acción se evitó que más de dos millones de dosis, con un valor mayor a los 250 millones de pesos mexicanos, llegaran a las calles.
En este operativo también participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
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El Gabinete de seguridad resaltó que este resultado refleja la efectividad de la coordinación interinstitucional entre las autoridades marítimas y aduaneras para fortalecer los mecanismos de seguridad en los puertos nacionales.
Esto mediante operaciones permanentes de vigilancia marítima, portuaria, aérea y terrestre, orientadas a preservar el Estado de derecho e impedir que sustancias ilícitas afecten la salud y el bienestar de la población.
Buque mercante Wan Hai A20 vinculado al CJNG
El Buque mercante Wan Hai A20 atracó en la Terminal de Usos Múltiples II y probablemente vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Los efectivos inspeccionaron 36 contenedores con el mismo origen de embarque del contenedor alertado en Puerto Quetzal, Guatemala.
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