Con la dramática victoria de Suiza sobre Colombia en la tanda de penaltis, la Copa del Mundo ya definió a los ocho equipos que disputarán los cuartos de final.

Tras una ronda de octavos cargada de emociones, intensidad y grandes sorpresas, el torneo se despidió de varias de sus principales figuras, entre ellas Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Julián Quiñones. Ahora, la competencia entra en una de sus etapas más apasionantes, donde cualquier error puede marcar el final del sueño mundialista.

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Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza son las selecciones que, de las 48 que iniciaron el camino, lograron mantenerse con vida en la lucha por el título y buscarán dar un paso más hacia la gloria.

Con los cruces ya definidos, también quedaron establecidos los días, horarios y canales de transmisión de cada encuentro. Para los aficionados en México, varios de estos partidos podrán seguirse a través de la televisión abierta. A continuación, te contamos todos los detalles.

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LOS PARTIDOS DE LOS CUARTOS DE FINAL QUE VAN POR TV ABIERTA

Francia vs Marruecos

Fecha: 9 de julio

Hora: 1:40 PM

Transmisión: Canal 5, Canal 7 y VIX

España vs Bélgica

Fecha: 10 de julio

Hora: 12:45 PM

Transmisión: VIX con Pase Mundial

Noruega vs Inglaterra

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Fecha: 11 de julio

Hora: 2:40 PM

Transmisión: Canal 5, Canal 7 y VIX

Argentina vs Suiza