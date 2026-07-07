Metrópoli | 07-07-26 | 18:40 |

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (), dio a conocer que concluyó la reparación de dos fugas de agua de reúso y tres de agua potable sobre avenida José Loreto Fabela, en el tramo que comprende de la avenida 510 a la avenida 508, en la .

En un comunicado, la dependencia precisó que se detectaron dos filtraciones más, una de agua potable y otra en la red de agua de reúso, las cuales ya están en proceso de reparación.

Indicó que no se han generado para la zona y continúan las inspecciones para detectar todas las posibles afectaciones a la infraestructura hidráulica.

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De acuerdo con la revisión realizada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) la grieta tiene una longitud aproximada de 750 metros, desde avenida 510 hasta la avenida 508, y una profundidad identificable de 1.3 metros.

La formación de esta grieta no responde a una sola causa, sino a la combinación de las características naturales del sitio como el subsuelo de origen lacustre, el hundimiento gradual del terreno, así como la susceptibilidad de la zona a inundaciones.

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Asimismo, se indicó que la Segiagua se mantiene en comunicación permanente con la Secretaría de Obras y Servicios, la SGIRPC y la alcaldía para concluir la de la vialidad afectada.

“A fin de garantizar la seguridad y evitar aglomeraciones viales, se exhorta a la población y automovilistas a evitar acercarse a la zona de trabajo, atender las indicaciones de las autoridades y respetar el acordonamiento”, precisó en el comunicado.

dmrr/cr

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