[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), dio a conocer que concluyó la reparación de dos fugas de agua de reúso y tres de agua potable sobre avenida José Loreto Fabela, en el tramo que comprende de la avenida 510 a la avenida 508, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
En un comunicado, la dependencia precisó que se detectaron dos filtraciones más, una de agua potable y otra en la red de agua de reúso, las cuales ya están en proceso de reparación.
Indicó que no se han generado afectaciones en el suministro de agua para la zona y continúan las inspecciones para detectar todas las posibles afectaciones a la infraestructura hidráulica.
Lee también Tras participación de México en el Mundial, se van 11 festivales futboleros de CDMX; solo siete quedarán activos
De acuerdo con la revisión realizada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) la grieta tiene una longitud aproximada de 750 metros, desde avenida 510 hasta la avenida 508, y una profundidad identificable de 1.3 metros.
La formación de esta grieta no responde a una sola causa, sino a la combinación de las características naturales del sitio como el subsuelo de origen lacustre, el hundimiento gradual del terreno, así como la susceptibilidad de la zona a inundaciones.
[Publicidad]
Asimismo, se indicó que la Segiagua se mantiene en comunicación permanente con la Secretaría de Obras y Servicios, la SGIRPC y la alcaldía para concluir la rehabilitación final de la vialidad afectada.
“A fin de garantizar la seguridad y evitar aglomeraciones viales, se exhorta a la población y automovilistas a evitar acercarse a la zona de trabajo, atender las indicaciones de las autoridades y respetar el acordonamiento”, precisó en el comunicado.
Diputada del PAN pide a Fiscalía de CDMX investigar muerte de 6 reclusas en el penal de Santa Martha Acatitla; presenta denuncia
dmrr/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Segiagua repara cinco fugas de agua en la GAM; continúan inspecciones de la grieta en San Juan de Aragón
Metrópoli
Empresas presentan propuestas económicas para ampliación de autopista México- Querétaro; licitación está en etapa de apertura de proposiciones
Estados
Condenan a expolicía por triple homicidio en Hidalgo; asesinó a su expareja y a dos familiares
Tendencias
Embajador de Japón dedica un noble mensaje a la Selección Mexicana; el emotivo video enternece en las redes
Al día
¡Fraude en la UNAM! Denuncian suplantación de identidad en exámen de admisión
Al día
¡Que siempre si! Marine Le Pen confirma que buscara la presidencia de Francia, pese a condena
Viral
¡Más fuego al asunto! Senadora de Paraguay continua escalando el conflicto entre Mbappé
Espectáculos
Exponen a Alfonso Obregón, voz de Shrek por abusar de actriz de doblaje cuando era menor de edad