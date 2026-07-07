La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), dio a conocer que concluyó la reparación de dos fugas de agua de reúso y tres de agua potable sobre avenida José Loreto Fabela, en el tramo que comprende de la avenida 510 a la avenida 508, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En un comunicado, la dependencia precisó que se detectaron dos filtraciones más, una de agua potable y otra en la red de agua de reúso, las cuales ya están en proceso de reparación.

Indicó que no se han generado afectaciones en el suministro de agua para la zona y continúan las inspecciones para detectar todas las posibles afectaciones a la infraestructura hidráulica.

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De acuerdo con la revisión realizada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) la grieta tiene una longitud aproximada de 750 metros, desde avenida 510 hasta la avenida 508, y una profundidad identificable de 1.3 metros.

La formación de esta grieta no responde a una sola causa, sino a la combinación de las características naturales del sitio como el subsuelo de origen lacustre, el hundimiento gradual del terreno, así como la susceptibilidad de la zona a inundaciones.

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Asimismo, se indicó que la Segiagua se mantiene en comunicación permanente con la Secretaría de Obras y Servicios, la SGIRPC y la alcaldía para concluir la rehabilitación final de la vialidad afectada.

“A fin de garantizar la seguridad y evitar aglomeraciones viales, se exhorta a la población y automovilistas a evitar acercarse a la zona de trabajo, atender las indicaciones de las autoridades y respetar el acordonamiento”, precisó en el comunicado.

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