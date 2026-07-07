Tras el último partido de México en el Mundial 2026, que tuvo lugar el pasado 5 de julio contra la selección de Inglaterra, 11 de los 18 festivales futboleros que se habilitaron en las alcaldías de la CDMX concluyeron sus actividades, por lo que comenzó su retiro.

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, únicamente siete de estos festivales estarán activos durante los 39 días que dura la Copa del Mundo.

Se trata de los festivales ubicados en el Parque La Bombilla, en Álvaro Obregón; Parque Tezozomoc, en Azcapotzalco; Campos Revolución, en GAM; Utopía Meyehualco, en Iztapalapa; Unidad Independencia en Magdalena Contreras; Deportivo Vivanco en Tlalpan; y Deportivo Xochimilco en la demarcación del mismo nombre. En estos espacios, al igual que en el Fan Fest del Zócalo, se transmitirán todos los partidos restantes de la Copa del Mundo, incluida la final.

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En los otros 11 festivales, únicamente se transmitieron los partidos relevantes y aquellos en los que hubo participación de México, por lo que al concluir sus actividades, las pantallas y mobiliario se ha comenzado a retirar.

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