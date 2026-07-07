LA PAZ, BCS. — El Congreso de Baja California Sur hizo un llamado público a privilegiar el diálogo y rechazar cualquier forma de violencia en la vida política, luego de confirmarse la agresión contra el diputado local Omar Torres Orozco (PT) quien además presentó una denuncia por los hechos.

A través de un pronunciamiento firmado por el presidente de la Mesa Directiva, Christian Fabrizio Del Castillo Miranda, y la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriela Montoya Terrazas, el Poder Legislativo local condenó los actos de violencia dirigidos contra el legislador y expresó su respaldo.

"Rechazamos enérgicamente los actos violentos ejercidos contra nuestro compañero diputado Omar Torres Orozco, a quien expresamos nuestra solidaridad y respaldo", señala el documento difundido.

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El desplegado convoca a partidos políticos, organizaciones civiles, medios de comunicación y ciudadanía a preservar un clima de respeto durante los procesos políticos y electorales, al advertir que “la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, deteriora la convivencia democrática y vulnera los principios de legalidad, tolerancia y civilidad”.

Congreso de BCS condena agresión al diputado Omar Torres; separan del cargo al coordinador de la Zofemat. Foto: Especial.

Asimismo, el Congreso sostuvo que ninguna diferencia de carácter político o ideológico justifica actos de violencia, amenazas o intentos de intimidación contra quienes ejercen cargos públicos o participan en el debate democrático. Insistió en privilegiar el diálogo, la legalidad y el respeto institucional.

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El posicionamiento ocurre días después de un altercado durante una reunión entre militantes del Partido del Trabajo (PT) en Los Cabos, hecho sobre el que inicialmente circularon versiones extraoficiales sobre una presunta agresión física de parte del coordinador de Zofemat Los Cabos, Rafael Álvarez Munguía contra el legislador.

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Actualmente, tanto la dirigencia estatal del PT como el propio Congreso confirmaron que Torres Orozco en efecto fue agredido y presentó una denuncia penal.

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Los hechos ocurrieron en dicha reunión municipal. Según versiones de testigos, el funcionario municipal habría tenido diferencias verbales que escalaron a los golpes contra el diputado.

El Partido del Trabajo en un comunicado exhortó a privilegiar el diálogo y evitar agresiones y condenó la actitud de Rafael Álvarez Munguía, de quien ya se supo fue removido del cargo.

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