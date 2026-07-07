Estados | 07-07-26 | 19:50 |

Aguascalientes, Ags.- Este martes entró en vigor la denominada que prohíbe los castigos corporales o humillantes en contra de niñas, niños o adolescentes, incluidos los pellizcos y tirones de cabello o de orejas, en la entidad.

La disposición está prevista en la reforma y adiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, publicadas el 6 de julio de 2026 en el Periódico Oficial del Estado.

La prohibición establecida en el artículo 4, contempla todo acto en el que se utilice la fuerza física, “incluyendo o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas”.

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Asimismo, “obligar a niñas, niños o adolescentes a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve”.

La norma es aplicable en los espacios en los que se desenvuelven las personas menores de edad, como el hogar, escuelas, parques, instituciones, espacios públicos.

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También, con base en el contenido del , no se podrá ejercer ningún tipo de violencia, en especial el castigo corporal o físico, así como el castigo humillante, mediante cualquier medio y en cualquiera de sus manifestaciones.

Las autoridades locales y del estado tienen la obligación de garantizar el respeto, protección, promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito de sus competencias, por lo que la violación a los derechos podría tener repercusiones administrativas y penales, con base en las normas vigentes en la entidad.

dmrr/cr

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