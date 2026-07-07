Aguascalientes, Ags.- Este martes entró en vigor la denominada “Ley Chancla” que prohíbe los castigos corporales o humillantes en contra de niñas, niños o adolescentes, incluidos los pellizcos y tirones de cabello o de orejas, en la entidad.

La disposición está prevista en la reforma y adiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, publicadas el 6 de julio de 2026 en el Periódico Oficial del Estado.

La prohibición establecida en el artículo 4, contempla todo acto en el que se utilice la fuerza física, “incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas”.

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Asimismo, “obligar a niñas, niños o adolescentes a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve”.

La norma es aplicable en los espacios en los que se desenvuelven las personas menores de edad, como el hogar, escuelas, parques, instituciones, espacios públicos.

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También, con base en el contenido del artículo 46, no se podrá ejercer ningún tipo de violencia, en especial el castigo corporal o físico, así como el castigo humillante, mediante cualquier medio y en cualquiera de sus manifestaciones.

Las autoridades locales y del estado tienen la obligación de garantizar el respeto, protección, promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito de sus competencias, por lo que la violación a los derechos podría tener repercusiones administrativas y penales, con base en las normas vigentes en la entidad.

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