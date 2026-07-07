Mérida, Yucatán.- Los legisladores del Congreso de Yucatán ya no tendrán que pagar la multa de 26 mil 981 pesos cada uno, que les fue impuesta por el incumplimiento de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo anterior se logró, luego de que aprobaron por unanimidad reformar el Artículo Primero de la Constitución local que protegía la vida desde la fecundación. La multa era de 26 mil 981 pesos.

Los diputados yucatecos aceleraron la legislación local, durante la sesión extraordinaria del pasado 22 de junio, en la que aprobaron el dictamen establecido por la SCJN.

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En un oficio enviado al Congreso del Estado, la jueza del Tercer Distrito Federal de Yucatán, Mercedes del Sol Hernández Cetina, determinó dejar sin efectos la ejecución de la multa al considerar que la causa que motivó la imposición de la multa ha quedado subsanada.

El documento puntualiza que, con este fallo, los legisladores no deberán pagar la cantidad que antes se les había notificado como sanción ante su resistencia por legislar a favor de las mujeres y personas gestantes, que deciden interrumpir su embarazo.

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Hay que puntualizar que, tras la aprobación de la reforma, el estado de Yucatán despenalizó por completo el aborto.

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