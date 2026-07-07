San Cristóbal de las Casas, Chis; 7 de julio. - El director del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), en el municipio de Venustiano Carranza, Auner Ayanegui, fue detenido por elementos de la Policía Estatal y Municipal, cuando conducía una camioneta Volkswagen tipo Tiguan, de color azul, con el número de serie alterado.

La Secretaría de Seguridad del Pública del Pueblo informó que la detención de Auner A, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Ministerial, Guardia Estatal y Policía Municipal, en el municipio de Chiapa de Corzo, cuando conducía la camioneta Tiguan, “con alteraciones en la documentación” de la unidad.

La detención ocurrió en la colonia El Vergel, de Chiapa de Corzo, durante patrullajes preventivos que llevaban las corporaciones policíacas.

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Detienen a director del Colegio de Bachilleres de Chiapas; conducía camioneta con serie alterada. Foto: Especial.

El detenido y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Auner Ayanegui, se le vincula con un grupo de funcionarios del ayuntamiento de Venustiano Carranza, a cargo de Francisco Montes de Oca, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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Según se sabe, Ayanegui, es operador de Montes de Oca, en las comunidades de Guadalupe Victora, Mariano Matamoros y Laja Tendida.

Antes de llegar a ser director del Cobach de Venustiano Carranza, ocupó la dirección de deporte en el ayuntamiento.

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