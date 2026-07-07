Este martes 7 de julio, el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación contra Carlos Páez Pereda, alias "Carlitos" o "Carlitos Rugrats", presunto operador de alto nivel del Cártel de Sinaloa, por los delitos de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo, debido a su presunta participación en el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de EU, Páez forma parte de la facción encabezada por Ismael "El Mayo" Zambada, donde dirige una red de producción y distribución de drogas, además de coordinar el traslado de cargamentos desde Sinaloa hasta Tijuana.

La investigación lo identifica como uno de los principales operadores de la facción de Ismael "El Mayo" Zambada. (047/07/26) Foto: Redes sociales de Paez Pereda

También es señalado por emplear a un grupo de sicarios conocido como los "Rugrats" para cometer asesinatos, secuestros y otras acciones violentas, así como por brindar apoyo a Los Mayos en su confrontación con Los Chapitos.

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En el documento publicado por el DOJ (Departamento de Justicia, por sus siglas en inglés) y en su publicación de X, mostraron diversas armas que compartía y presumía Páez Pereda en sus redes sociales, las cuáles parecen ya no estar disponibles.

Today, @SDCAnews announced the unsealing of an indictment charging Carlos Paez Pereda, aka “Carlitos,” aka “Carlitos Rugrats,” an alleged high-ranking lieutenant and leader of a violent wing of the Sinaloa Cartel called “Los Rugrats,” with Narcoterrorism and Material Support of… pic.twitter.com/ZFLUT5YXsa — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 7, 2026

Luego de una revisión de imágenes y referencias disponibles en internet, EL UNIVERSAL concluyó que el armamento que aparece en las fotografías sería, presuntamente, pistolas tipo Colt 1911 y rifles de asalto tipo SCAR.

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Sin embargo, un detalle a resaltar es que las pistolas de "Carlitos Rugrats" parecen estar personalizadas con presunta cobertura de oro y gemas que escriben su apellido acompañado de un sombrero.

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Además, una de ellas parece tener al personaje de caricatura al que hace referencia su apodo, así como el nombre "Rugrats".

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La investigación lo identifica como uno de los principales operadores de la facción de Ismael "El Mayo" Zambada. (047/07/26) Foto: Redes sociales de Paez Pereda

Se especula que Páez Pereda compartía aspectos excéntricos de su vida como parte de una organización criminal. Así como las armas, también publicaba fotos de fajos de dólares.

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