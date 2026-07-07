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Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado (FGE) se prepara para recibir a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, detenido esta tarde en la Ciudad de México en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra librada por un juez morelense por el delito de violencia familiar.
La captura, de acuerdo con versiones de la fiscalía morelense, fue ejecutada por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y agentes de Investigación Criminal, en acato al convenio de colaboración que mantienen los gobiernos de la CDMX y Morelos.
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Personal de la Fiscalía espera el arribo de Rodríguez Padilla hacia las 02:00 horas, para certificarlo ante el médico legista y después presentarlo ante el juez que obsequió la orden de aprehensión en su contra.
Su llegada a Morelos se debe a que el presunto delito fue cometido en una casa de fin de semana del municipio de Emiliano Zapata, zona conurbada de Cuernavaca.
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dmrr/cr
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