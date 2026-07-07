Estados | 07-07-26 | 20:41 | Actualizada | 07-07-26 | 21:10 |

Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado (FGE) se prepara para recibir a , exdirector de Petróleos Mexicanos, , detenido esta tarde en la Ciudad de México en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra librada por un juez morelense por el delito de .

La captura, de acuerdo con versiones de la fiscalía morelense, fue ejecutada por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y agentes de Investigación Criminal, en acato al que mantienen los gobiernos de la CDMX y Morelos.

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Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, detenido esta tarde en la Ciudad de México. Foto: Archivo/ Cuartoscuro
Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, detenido esta tarde en la Ciudad de México. Foto: Archivo/ Cuartoscuro

Personal de la Fiscalía espera el arribo de Rodríguez Padilla hacia las 02:00 horas, para certificarlo ante el médico legista y después presentarlo ante el juez que obsequió la en su contra.

Su llegada a Morelos se debe a que el presunto delito fue cometido en una casa de fin de semana del municipio de Emiliano Zapata, zona conurbada de Cuernavaca.

dmrr/cr

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