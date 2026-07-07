Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido en la Ciudad de México, según el Registro Nacional de Detenciones que revisó EL UNIVERSAL.

De acuerdo con el documento, el cual no específica el delito, Rodríguez Padilla fue detenido en la calle Monte Albán número 20, frente a un café en la alcaldía Benito Juárez, este martes 7 de julio a las 17:32 horas.

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¿Quién es Víctor Rodríguez Padilla?

De acuerdo con una nota de archivo de EL UNIVERSAL, Padilla es físico y maestro en Ingeniería Energética por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Economía de la Energía por la Universidad de Grenoble, Francia.

Cuenta con posdoctorados en el Instituto de Economía y Política de la Energía de Francia y en el Instituto Nacional de la Investigación Científica de Quebec, Canadá.

Fue galardonado con el Premio Nacional de Investigación Económica Jesús Silva Herzog, la Cátedra especiales Mariano Hernández Barrenechea y Odón de Buen y la medalla Gabino Barreda en la UNAM.

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También es autor de varios libros y artículos en sitios especializados, así como también ha dirigido un buen número de tesis de maestría y doctorado dentro de la UNAM.

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Rodríguez Padilla es miembro del Sistema Nacional de Investigadores; ha sido asesor en el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Auditoria Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura, la SCJN y varias dependencias gubernamentales.

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Fue consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Latinoamericana de Energía, en Oxfam y en Iniciativa Climática México.

Durante su presentación, Rodríguez Padilla dijo que Pemex ya estaba cerca de la autosuficiencia energética en hidrocarburos, no obstante, las cifras de la Secretaría de Energía (Sener) indican que al cierre de junio de 2024, el 59% del consumo de gasolinas estaba sostenido de importaciones.

Padilla fue anunciado por Claudia Sheinbaum como parte de su gabinete el 26 de agosto de 2024, por lo que inició su administración en Pemex el 1° de octubre del mismo año. En consecuencia, desempeñó el cargo durante un año, siete meses y 13 días.

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Rodríguez Padilla dejó la dirección de Pemex y enfrentó acusaciones por violencia intrafamiliar

El pasado 14 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció a través de un video que Rodríguez Padilla dejaría la dirección de Pemex y que su lugar sería ocupado por Juan Carlos Carpio.

La mandataria había expresado que la salida de Rodríguez Padilla respondía a un acuerdo previo que ambos habían establecido desde el inicio de su administración.

“Cuando gané la Presidencia, le dije a Víctor: ‘Quiero pedirte un favor, ven, ayúdame en Pemex’. Y me dijo: ‘Sí, sí te ayudo en Pemex, pero con una condición: solamente un año y medio, porque quiero regresar a la academia’”, relató Sheinbaum.

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Posteriormente, el 26 de junio, Sheinbaum Pardo solicitó que se investiguen las denuncias de presunta violencia familiar contra el exdirector de Pemex, luego de que su esposa, la ingeniera nuclear María Felicia Jiménez Lavie, lo acusara de haber ejercido violencia en su contra.

Jiménez Lavie difundió un video a través de redes en el que se observa una presunta agresión ocurrida el 15 de marzo y solicitó la intervención de las autoridades para garantizar su seguridad.

María Felicia Jiménez Lavie, académica de la UNAM y exesposa de Víctor Rodríguez Padilla, denunció violencia y pidió protección. Foto: @jorgegogdl

En declaraciones pasadas a EL UNIVERSAL, aseguró que ese episodio no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de presuntas agresiones físicas y verbales que, según su testimonio, comenzaron en 2022 y fueron incrementando con el tiempo.

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Entre los episodios que relató, señaló haber recibido golpes, empujones y otras agresiones que le provocaron lesiones y dificultades para caminar durante varios días.

Sheinbaum afirmó que el gobierno brindaría apoyo a la víctima y señaló que, si decide presentar una denuncia formal, contará con el respaldo de las autoridades. También indicó que no ha hablado con Rodríguez Padilla desde que las acusaciones se hicieron públicas y reiteró que corresponde a las instancias competentes esclarecer los hechos.

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En tanto, el 1 de julio, la Fiscalía General de Morelos había informado que abrió una investigación por el delito de violencia familiar y dictó medidas de protección a favor de María Felicia Jiménez Lavie.

El fiscal Fernando Blumenkron Escobar explicó que dichas medidas podrán activarse cuando la víctima lo requiera y precisó que la carpeta de investigación fue iniciada de oficio tras la difusión del video.

La dependencia también estaba realizando diligencias para ubicar el inmueble donde, presuntamente, ocurrieron los hechos y llevar a cabo los peritajes correspondientes, además de mantener coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para dar seguimiento al caso.

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