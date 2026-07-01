Cuernavaca, Mor. - El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar informó que el Ministerio Público especializado del Centro de Justicia para las Mujeres dictó medidas de protección para Felicia Jiménez Lavie, quien presentó denuncia por violencia familiar contra su esposo Víctor Rodriguez Padilla, exdirector de Pemex.

Estas medidas de protección serán activadas cuando la víctima lo requiera, señaló Blumenkron Escobar. La víctima de violencia familiar presentó la denuncia en la Ciudad de México y es la Secretaría de Mujeres del Gobierno de México, quien atiende el asunto de forma directa.

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El fiscal precisó que la víctima aún no acude al Ministerio Público local para aportar más elementos a la carpeta de investigación que el Centro de Justicia para las Mujeres inició de oficio el pasado viernes 26 de junio, cuando se difundió un video con imágenes de agresiones en contra de la mujer.

“La carpeta de investigación continúa su integración. Las diligencias no se han detenido y vamos a continuar para garantizar justicia a la víctima”, subrayó el fiscal general quien indicó que se mantiene una estrecha colaboración con la Secretaría de Mujeres del Gobierno de México y con la Fiscalía General de la Ciudad de México bajo la ruta de atención de mujeres víctimas de violencia familiar.

Entre las diligencias que realiza la Fiscalía general de Morelos es ubicar el domicilio donde se llevó a cabo la agresión física contra Jiménez Lavie, con el fin de practicar posteriormente trabajos de periciales, conforme a las imágenes difundidas en el video que subió la propia víctima.

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