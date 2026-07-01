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León, Gto.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal capturaron a Mauricio “N”, implicado en una red internacional de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y creación de pornografía infantil que operaba en la ciudad de León, Guanajuato.
El fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que también se logró el rescate y resguardo de una persona menor de edad.
Dijo que Mauricio es el cuarto individuo detenido mediante la operación denominada “Fénix 13”, que la FGE logró desarticular, a partir de una alerta internacional del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
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La Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores (UECOT), inició una investigación desarrollada mediante el uso de tecnología, análisis científico, labor de inteligencia y trabajo de campo especializado.
“Como resultado, se logró la detención de un cuarto implicado, Mauricio N, y el rescate de una víctima adicional.”
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La fiscalía compartió un video que muestra el momento en que los policías ministeriales cumplimentaron la orden de aprehensión y explicaron sus derechos a Mauricio “N” y el motivo de la detención.
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El fiscal señaló que esos resultados reflejan el compromiso de un equipo multidisciplinario que trabaja para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes.
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El pasado 5 de junio, la FGE informó que ante una alerta de Seguridad emitida por el Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos por abuso sexual a un infante, la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores (UECOT) del estado, detuvo a un presunto agresor sexual de nombre Óscar “N” y rescató a la víctima, también en la ciudad de León.
En esa acción la fiscalía coordinó la “Operación Valkiria” en conjunto con corporaciones nacionales e internacionales, que culminó con la detención de Óscar “N”, por su probable responsabilidad en la producción de material ilícito.
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dmrr/cr
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