Cinthia Aparicio publicó una fotografía con los ojos cristalizados; la joven actriz no especificó a qué motivo o razón se debía su llanto, sin embargo, reconoció que, desde los últimos meses, ha tenido que sortear su estabilidad, cayendo en la cuenta que, vulnerarse no la hace menos fuerte, sino más humana.

Fue en abril de este año que, el exesposo de Cinthia, Alexis Ayala, concedió una entrevista a la revista "Caras", en la que dio a conocer que su matrimonio -de casi tres años- con la actriz, había terminado.

Con el transcurso de los días y las semanas, el propio Alexis reconoció que lo que detonó la separación, fueron las desavenencias entre los dos, pues Cinthia tenía el deseo de tener hijos y el actor, con dos hijas, de diferentes matrimonios, no se encontraba en el mismo entender.

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De entre los dos, Aparicio es quien se ha mantenido desde un lugar de mayor hermetismo, sin embargo o, en el aspecto profesional, no parece haber efectos colaterales pues, ambos, siguen comprometidos con cumplir con las fechas, anteriormente, pactadas de la obra que ella produce y en la que él actua, como co-protagonista de su exmujer, "Las mujeres son de Venus y, los hombres, ni madres" y, disuestos, a ofrecer más funciones.

Por ello, sorprende su más reciente post, en la cuenta de Instagram, donde la actriz, originaria de Veracruz, se muestravisiblemente sensible y en la que, reconoce que, así como tiene días buenos, hay otros no tan sencillos por atravesar.

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"No sabía si subir esta foto, porque no es de un día bonito... es de uno de esos días en los que simplemente no podía más, este último tiempo, me ha tocado cerrar ciclos, reconstruirme, volver a empezar y aprender a conocerme desde otro lugar", reconoció.

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Fue entonces que Cinthia reconoció que, aunque el trabajo y, su comprometida agenda, le permiten distraerse de sus tribulaciones personales, hay momentos en que no puede escapar de ellas.

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"Y, aunque muchas veces me ven trabajando, viajando, arreglada, sonriendo… también existe esta versión de mí; la que se cansa, la que duda, la que llora, la que todavía está aprendiendo a poner límites y a elegirse".

Aparicio, que debutó en "Simplemente María", dijo no tener miedo de mostrarse vulnerable y reflejar que vive una etapa personal compleja, lo que ha generado reacciones positivas y, solidarias, no sólo en sus amigas del medio, sino también en sus seguidores.

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"Abrazo", le escribió Ariadne Díaz.

Mientra que Sanik Berman le dijo:

"Besos y, como dice la Biblia: "recuerda que esto, también pasará".

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"Te quiero mucho, es parte de crecer..., las nubes también son parte del cielo", indicó Ana Bekoa.

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Mientras que algunos de sus fans opinaron:

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"Admiro tu valentía de mostrarte en un momento tan vulverable; sigue adelante, el Sol volverá a salir y, tú, brillarás junto con él".

"Te amo y admiro tu valentía para leventarte las veces que sean necesarias".

"Eres fuerte, Cinthia, ánimo".

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"Fotos llorando ya son terapia".

"Tómate un tiempo, respira; no sentirse bien y, reconocerlo, sentir dolor y crecer a partir de eso, es parte de crecer".

Y aunque muchas veces me ven trabajando, viajando, arreglada, sonriendo… también existe esta versión de mí. La que se cansa. La que duda. La que llora. La que todavía está aprendiendo a poner límites y a elegirse.

melc