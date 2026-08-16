Pumas es víctima de los mejores MEMES tras empatar sin goles con Querétaro en CU

Los Pumas siguen sin levantar cabeza y ya suman cuatro partidos oficiales consecutivos sin poder sumar una victoria.

Contando los tres juegos en la Leagues Cup 2026, el equipo auriazul amplió su racha esta tarde al no poder derrotar al Querétaro en el estadio Olímpico Universitario.

Con dos derrotas y dos empates, Esteban Solari y sus dirigidos no atraviesan por el mejor momento y han generado más dudas que certezas en la afición universitaria.

A pesar de que contaron con el apoyo en CU, no pudieron pasar del empate sin goles (0-0) y dividieron unidades con los Gallos Blancos.

De nueva cuenta, el Club Universidad Nacional fue superior a su rival, tuvo mayor tiempo la posesión, generó más remates y fue el que más intentó abrir el marcador en el inmueble capitalino.

Sin embargo, la falta de contundencia le volvió a pasar factura y se perdió la oportunidad de obtener su primera victoria como local en el Apertura 2026.

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Cabe recordar que, en la primera jornada del torneo, perdió (0-3) con el Pachuca, por lo que todavía no sabe lo que es sumar a tres en casa.

Los Pumas tenían la chanche de mantenerse firmes dentro de la zona de clasificación, pero, al ganar un solo punto, ahora dependen de otros para no salir.

Con siete puntos, la escuadra del Tano se mantiene en la sexta posición de la tabla de manera momentánea, en espera de los resultados del Cruz Azul, Necaxa y Puebla.

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Luego de que se confirmó el empate y sin anotaciones, las redes sociales se llenaron de burlas sobre el equipo de Esteban Solari, sobre todo, porque la afición no está satisfecha con los últimos resultados.

Ahora, los Pumas tendrán que esperar a la siguiente jornada para sumar su primer triunfo en CU en el Apertura 2026.

La próxima semana reciben al Necaxa, en un duelo directo por la parte baja de la zona de clasificación.

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Pumas es víctima de los mejores MEMES tras empatar sin goles con Querétaro en CU

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