LA PAZ, BCS. — De cara a las semanas de mayor actividad de la temporada de huracanes en Baja California Sur, autoridades militares informaron que activaron el despliegue del Plan DNIII-E con las unidades de atención y de rescate del Batallón de Ingenieros en la entidad, ante el riesgo de inundaciones y otras afectaciones a los ciclones tropicales.

El comandante de la Tercera Zona Militar, general de Estado Mayor, César Omar Quinn Ponce, explicó que han activado la fase preventiva que incluye la revisión de maquinaria y equipo a utilizar, así como recorridos e inspecciones en zonas de riesgo, especialmente cauces de arroyos.

Activan Plan DNIII-E ante riesgo de huracanes en Baja California Sur; casi 800 mil están expuestos a inundaciones. Foto: Especial.

En entrevista con EL UNIVERSAL recordó que BCS mantiene una alta exposición histórica a estos fenómenos y que los meses de agosto y especialmente septiembre suele marcar el periodo de mayor riesgo por ciclones de mayor intensidad.

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Entre los impactos que han marcado a la entidad mencionó el huracán Liza, que en 1976 provocó una de las mayores tragedias registradas en La Paz, con miles de damnificados.

Quinn Ponce señaló que para esta temporada se prevén hasta 21 ciclones tropicales en el Pacífico, por lo que las unidades militares se mantienen preparadas para movilizarse hacia las zonas de probable impacto desde que los pronósticos adviertan una amenaza para la península.

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Activan Plan DNIII-E ante riesgo de huracanes en Baja California Sur; casi 800 mil están expuestos a inundaciones. Foto: Especial.

Para la respuesta inmediata, el Batallón de Ingenieros dispone de 13 unidades de maquinaria pesada para remover escombros y recuperar caminos, cuatro plantas potabilizadoras, equipos de búsqueda y rescate, drones y binomios caninos, además de una cocina comunitaria con capacidad para elaborar mil 500 raciones diarias.

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Quinn Ponce explicó que, una vez que se identifica la posible trayectoria de un ciclón hacia la entidad, los equipos son movilizados a las zonas de probable impacto para iniciar las acciones preventivas y facilitar una respuesta inmediata en caso de emergencia.

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Activan Plan DNIII-E ante riesgo de huracanes en Baja California Sur; casi 800 mil están expuestos a inundaciones. Foto: Especial.

El despliegue contempla grupos especializados en seguridad y evaluación de las vías de comunicación, así como personal de búsqueda, localización, rescate y evacuación de personas. Una de las prioridades después del impacto, señaló, es recuperar la circulación en carreteras y caminos para permitir el ingreso de ayuda a las comunidades afectadas.

Añadió que para auxilio a la población que lo requiera, cuentan con cuatro plantas potabilizadoras, cada una con capacidad para producir mil litros de agua cada dos horas. Además de personal médico, psicólogos y elementos capacitados para operar refugios temporales.

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Al tiempo que recordó que este año el plan DNIII-E cumple 60 años de haberse creado, enfatizó que BCS tiene vulnerabilidades por su ubicación geográfica, en la ruta de huracanes del Pacifico y su terreno, por lo que pidió a la población atender las indicaciones del Consejo Estatal de Protección Civil y a las brigadas de atención que estarán en las zonas de riesgo.

Activan Plan DNIII-E ante riesgo de huracanes en Baja California Sur; casi 800 mil están expuestos a inundaciones. Foto: Especial.

“Estamos preparados y que sepa la población civil tenemos la capacidad para poder sortear cualquier tipo de emergencia”, puntualizó.

Casi 800 mil expuestos a inundaciones

De acuerdo con información del Consejo Estatal de Protección Civil, Baja California Sur tiene identificados 27 puntos críticos por riesgo de inundación distribuidos en sus cinco municipios. La población expuesta a distintos niveles de este riesgo asciende a casi 800 mil habitantes, prácticamente la totalidad de la población, según informaron autoridades recientemente.

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Los Cabos concentra 12 de estos puntos críticos y La Paz 10; Comondú registra tres, en tanto que Mulegé y Loreto tienen uno cada uno. Los cinco municipios presentan niveles de riesgo ante ciclones tropicales y existen zonas susceptibles a inestabilidad de laderas durante lluvias intensas.

Activan Plan DNIII-E ante riesgo de huracanes en Baja California Sur; casi 800 mil están expuestos a inundaciones. Foto: Especial.

dmrr