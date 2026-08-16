LA PAZ, BCS.— Un hombre fue localizado lesionado y presuntamente atado de pies y manos en una avenida en La Paz, Baja California Sur, y autoridades investigan el caso como delito a la libertad personal.

Los hechos ocurrieron por la madrugada en las inmediaciones del bulevar Luis Donaldo Colosio y Manuel Altamirano, una de las principales vialidades de esta capital.

Alrededor de la 01:30 horas corporaciones de seguridad fueron alertadas que se encontraba la víctima tendida sobre el pavimento. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que elementos de investigación se trasladaron a la zona para iniciar las investigaciones.

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El hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y, conforme a la valoración reportada presentó lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Secuestro, perteneciente a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto (SADAI).

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Según las primeras versiones, la víctima fue bajada de un automóvil en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Manuel Altamirano.

En el lugar presuntamente habrían localizado también un mensaje con amenazas hacia un elemento policíaco; no obstante, hasta ahora la PGJE no ha informado de las líneas de investigación sobre los hechos ni mayores datos.

LL