Las caminatas por los largos pasillos del Salón de la Piel y el Calzado de León (Sapica) fueron encuentros con la tradición y la innovación de una industria fortalecida, la cual tiene mucho por ofrecer tanto dentro como fuera del país.

Del 11 al 13 de agosto, la edición 95 se llevó a cabo en los espacios del Poliforum León. Esta vez, la cita tuvo una connotación muy especial, porque celebró el centenario de la industria organizada del calzado de León, bajo el concepto FUTURA 100+. Su enfoque estuvo en honrar la herencia, pero con la mirada en el futuro.

Según estimaciones compartidas por los organizadores, la feria reunió a más de 380 empresas expositoras y más de 2 mil marcas, además, recibió a compradores especializados de 17 países, porque lo “Hecho en Guanajuato”, lo bien hecho en México, tiene calidad de exportación. “La organización planteó más de 14 mil encuentros de negocio durante la edición, una dinámica que conecta a fabricantes con distribuidores y compradores nacionales e internacionales”, detallaron al concluir el evento.

Edición 95 de Sapica, del 11 al 13 de agosto de 2026. Foto: Cortesía Sapica

En Sapica 95 también se vivió la moda al máximo. En el amplio espacio organizado por secciones como: damas, caballeros, niños y vaquero —que vive un auge importante en estos momentos dentro y fuera de México—, se vieron las tendencias de primavera 2027 principalmente, en zapatos, marroquinería e indumentaria con la piel como actor principal.

Entre los platos fuertes de estos tres días hay que mencionar la pasarela “100 años caminando juntos”, con propuestas de tres talentosas diseñadoras mexicanas con estilos muy diferentes: Raquel Dorantes (Guanajuato), Fernanda Muñoz (Puebla), con su firma Fábrica de Punto, y Elizabeth Salim (Jalisco), con su marca SVLIM.

Para ofrecer una experiencia aún más enriquecedora, dedicaron un espacio al intercambio de conocimiento con expertos del sector. Las conferencias abordaron temas de construcción de marca, lujo, dirección creativa, finanzas, tendencias de consumo, pero también tópicos enfocados en tecnología, eje tan necesario en la actualidad, como el uso de inteligencia artificial (IA) o e-commerce.

[Publicidad]

El estilo vaquero tuvo presencia destacada. Foto: Cortesía Sapica

Leer también: FENDI vuelve a roma y escribe un nuevo capítulo de Alta Costura

100 años caminando juntos

El patio interior del Palacio Municipal de León se convirtió en pasarela durante la primera noche de Sapica 95, que dio la bienvenida a los presentes con un mensaje para conmemorar los 450 años de la fundación oficial de León y los 100 años de la industria del calzado del estado de Guanajuato.

La diseñadora Raquel Dorantes, quien cuenta con experiencia en marcas como Miu Miu y Prada, fue la encargada de iniciar la noche de desfiles en colaboración con Botas Jever y Perugia. Presentó su colorida colección "Traccia", inspirada en la nostalgia y con una paleta que evoca los tonos del atardecer.

[Publicidad]

Desfile de Raquel Dorantes en Sapica 95. Foto: Cortesía Sapica

A Raquel le siguió Fernanda. Fábrica de Punto está dedicada a la creación de prendas en tejido de punto rectilíneo, proceso textil heredado de generaciones anteriores. La creativa hizo una curaduría de prendas icónicas de los siete años de la marca (polos, vestidos para hombres y mujeres, conjuntos de pantalón, suéteres), con fuerte presencia de tonos neutros y sofisticados.

La tradición con enfoque contemporáneo de Fábrica de Punto. Foto: Cortesía Sapica

Elizabeth Salim, quien incorpora tecnología y sostenibilidad en sus diseños con maestría, fue la encargada de cerrar la noche. Sorprendió a los asistentes con su innovadora colección “Luz y sombras: 5 años de resistencia creativa”, conformada por looks emblemáticos de su marca SVLIM (arte-objeto y 'ready to wear'), con una paleta que es su sello: blanco y negro, en colaboración con las firmas de calzado Brantano y Paruno.

Looks de la marca SVLIM. Foto: Cortesía Sapica

Leer también: Cuánto cuesta el perfume La Bomba de Carolina Herrera

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/