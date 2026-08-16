Este domingo, 16 de agosto, América regresará a la actividad en el balompié mexicano para proteger su carácter invicto en el torneo Apertura 2026.

Después de cumplir su primer objetivo en la Leagues Cup, los dirigidos por Guillermo Almada enfrentarán al Atlético de San Luis en la Jornada 4 del Apertura 2026, donde buscarán una victoria que los mantenga en lo alto de la tabla general.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Banorte.

Universal Deportes 01:04 PM ¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido? Domingo, 16 de agosto América vs Atlético de San Luis | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Canal 5, ViX Premium y TUDN.

América y Atlético de San Luis en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Apertura 2026 - Fotos: Imago7

América vs Atlético de San Luis | Las acciones más destacadas del partido

Universal Deportes 05:08 PM Minuto 6- EL balón le pertenece al América Las águilas dominan el control del esférico

Universal Deportes 05:03 PM ¡Arranca el primer tiempo! América y San Luis ya juegan en el estadio Banorte

Universal Deportes 04:40 PM ¡Fernando Tapia titular! Guillermo Almada prescinde de Rodolfo Cota y decide poner al canterano americanista en la portería.



