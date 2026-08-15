Antonio Mohamed defendió al Atlante, después del empate sin goles que vivió Toluca en el Estadio Banorte. El estratega escarlata pidió no subestimar a los Potros de Hierro, menos aún por el desempeño que mostraron frente a rivales como América y Cruz Azul, vigente campeón del futbol mexicano.

“Nos enfrentamos a un equipo que le ganó a Cruz Azul y le empató al América. Están subestimando ustedes al Atlante. Me parece que no corresponde porque tiene un buen equipo. Está muy bien trabajado, y fue un partido muy duro. Muy físico. Vamos a ver cuántos equipos le sacan puntos al Atlante”, aseveró en conferencia de prensa.

En días anteriores, “El Turco” Mohamed mostró inconformidad por el poco tiempo de recuperación que tendría Toluca entre el partido contra FC Dallas en la Leagues Cup y el regreso a la actividad en la Liga MX. Sin embargo, el director técnico descartó que esto influyera en el empate que consiguió durante la cuarta fecha del Apertura 2026: “No, para nada. No tiene que ver una cosa con la otra”.

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Creo que tuvieron las más claras, pero siempre digo lo mismo: los resultados terminan siendo justos”, sentenció.

Después de dividir puntos con Atlante, Toluca ocupa momentáneamente el tercer lugar de la tabla general del Apertura 2026 con siete puntos.

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🗣️ "Están subestimando ustedes al Atlante".



🔴 Antonio Mohamed descartó que Toluca empatara con Atlante por el poco tiempo de recuperación de los escarlatas.



👉 En su lugar, reconoció el paso de los Potros de Hierro en el Apertura 2026. pic.twitter.com/fAroxAEwpo — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 16, 2026

¿Qué pasará con Luis García?

Durante el partido que se disputó en el Coloso de Santa Úrsula, el guardameta Luis García fue clave para impedir que los Potros de Hierro abrieran el marcador. Sin embargo, abandonó la cancha en el carrito de las desgracias y fue sustituido por Hugo González.

En conferencia de prensa, Antonio Mohamed habló sobre la situación del arquero de los escarlatas. “No me preocupa Luis, y tiene un tirón. La sensación es que fue un partido muy físico y nada, se dio de esa manera. [...] Se lesionó Luis. Ahora, bueno, jugará Hugo y seguiremos compitiendo. Nada más”, explicó el estratega.

“Hoy ya se incorporó Diego Barbosa, y esperemos la semana que viene Nico.Y en la otra Paulinho. Ojalá que lo podamos tener”, concluyó Mohamed.