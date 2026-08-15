Orbelín Pineda ya convirtió su primer gol en su regreso a la Liga MX, lo hizo frente a los Bravos de Juárez en el estadio BBVA.

El mediocampista mexicano, en su segunda titularidad en el Apertura 2026, se hizo presente en la goleada de los Rayados sobre el conjunto fronterizo, que quiso reaccionar, pero el tanto de Pineda los apagó de nuevo.

Óscar Estupiñán acercó a los Bravos (3-1), pero el ex de Querétaro y Chivas, apareció (45+3') con un zapatazo dentro del área, luego de una serie de rebotes, para ampliar la ventaja de los locales y dejar momentáneamente la ventaja en 4-1.

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Orbelín debutó en la Jornada 2, contra el Necaxa en Aguascalientes; ingresó de cambio para la segunda mitad y su primera titularidad fue contra Atlas, en el Estadio Jalisco.

El refuerzo de Monterrey ya había convertido frente al Nashville SC, en la Leagues Cup; sin embargo, le faltaba presentarse en la Liga MX, donde no anotaba desde agosto de 2021, en un Cruz Azul frente al Toluca.

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