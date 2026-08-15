Universal Deportes | 15-08-26 | 20:55 |

Orbelín Pineda ya convirtió su primer gol en su regreso a la Liga MX, lo hizo frente a los Bravos de Juárez en el estadio BBVA.

El mediocampista mexicano, en su segunda titularidad en el , se hizo presente en la goleada de los Rayados sobre el conjunto fronterizo, que quiso reaccionar, pero el tanto de Pineda los apagó de nuevo.

Óscar Estupiñán acercó a los Bravos (3-1), pero el ex de Querétaro y Chivas, apareció (45+3') con un zapatazo dentro del área, luego de una serie de rebotes, para ampliar la ventaja de los locales y dejar momentáneamente la ventaja en 4-1.

Lee también

Orbelín debutó en la Jornada 2, contra el Necaxa en Aguascalientes; ingresó de cambio para la segunda mitad y su primera titularidad fue contra Atlas, en el Estadio Jalisco.

El refuerzo de Monterrey ya había convertido frente al Nashville SC, en la Leagues Cup; sin embargo, le faltaba presentarse en la Liga MX, donde no anotaba desde agosto de 2021, en un Cruz Azul frente al Toluca.

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]