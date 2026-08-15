Es inusual ver que leyendas de un equipo se den el tiempo para viajar en transporte público, ya sea por el tumulto de la gente o por lo tardado que suele ser. Sin embargo, ha circulado un video de tres exjugadores del América en el metro y después en camión.

En el video se puede ver a Cuauhtémoc Blanco, Isaac Terrazas y Germán Villa en la línea 2 del metro de la Ciudad de Mexico. Evidentemente la gente, con gestos de incredulidad, comienza a pedir fotos y autógrafos a los exjugadores.

Aunque eso sí, el más solicitado fue 'El Cuau', que incluso se topó con una mujer que le dijo: "Yo voté por ti en Cuernavaca", "Muchas gracias", contestó Blanco.

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El video causó sensación en redes sociales ya que los exfutbolistas vivieron la experiencia de la 'hora pico' del metro. Apretados con todos los demás.

Después, tomaron una ruta en camión, donde incluso parte del trayecto fueron de pie. Todo para llegar con su exequipo, las Águilas del América.

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Al final, los tres se dieron tiempo de comerse los típicos tacos de canasta callejeros. Todo mientras las personas que los veían, no podían quitar los gestos de sorpresa de su rostro.