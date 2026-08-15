Tras la "embestida nacional" que denunció Andy López Beltrán, exsecretario de Organización del partido oficialista, por el retiro de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, Morena convocó a 202 asambleas informativas en defensa de la soberanía de México.

De acuerdo con la convocatoria, las reuniones se realizarán este sábado y domingo 15 y 16 de agosto, de manera simultánea en diferentes sedes de municipios, colonias y comunidades, y serán presididas por representantes y dirigentes estatales y municipales de Morena.

Asambleas Informativas de Morena en Zacatecas, Coahuila y Campeche el 15 de agosto de 2026. Foto: Facebook @AriadnaMontielReyes

El "propósito es fortalecer la organización territorial y la participación de la militancia en la defensa de nuestra patria; explicar a la población los retos actuales en materia de soberanía nacional, particularmente frente a presiones externas, y escuchar las demandas de las comunidades para retroalimentar la agenda legislativa y de gobierno", dijo en un comunicado.

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Morena busca combatir la presunta "campaña de desinformación" de la derecha nacional e internacional" así como "fortalecer la revolución de las conciencias".

Asambleas Informativas de Morena en Zacatecas, Coahuila y Campeche el 15 de agosto de 2026. Foto: Facebook @AriadnaMontielReyes

Andy López llama a organizarse

Después de la cancelación de su visa por parte del secretario y subsecretario de Estado de Estados Unidos, Andrés Manuel López Beltrán advirtió sobre una “embestida a la soberanía nacional” y llamó a organizarse ante los intentos de “injerencia” extranjera, en particular la de EU. Esto, dentro del contexto de las recientes acusaciones por parte de EU hacia políticos mexicanos que colaboran con el crimen organizado.

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Además, agradeció las muestras de apoyo frente a la situación e informó que continuará “con la frente en alto y el corazón del pueblo”. Retomará su gira territorial en Tabasco.

En la conferencia de esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Asambleas Informativas de Morena en Zacatecas, Coahuila y Campeche el 15 de agosto de 2026. Foto: Facebook @AriadnaMontielReyes

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