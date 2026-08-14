Desde agosto de 2025, Andrés Manuel López Beltrán ha escrito y publicado cinco cartas, destinadas a la militancia de Morena, a la opinión pública y a periodistas, en las cuales se ha defendido, ha remarcado que su padre es el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha lanzado acusaciones y ha hablado de sus aspiraciones políticas.

El primero de los escritos fue con referencia a su viaje de Japón, hecho en julio del año pasado, y en el más reciente anunció que le quitaron su visa. A continuación, EL UNIVERSAL hace un recuento de estos textos.

Viaje a Japón

El 26 de julio de 2025, el periodista Claudio Ochoa Huerta reveló fotografías de Andy López Beltrán, quien en ese entonces era secretario de organización de Morena en el Hotel Okura, localizado en Tokio, Japón.

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"La gorra y los lentes oscuros en sitios cerrados es lo de hoy en el Morena Tour", escribió el también columnista de EL UNIVERSAL. López Beltrán había sido captado con el diputado morenista Daniel Asaf.

10 días después, Andy López Beltrán compartió en su cuenta de Instagram una carta en la que aclaró que le había comentado a la entonces dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sobre sus vacaciones, "con mis propios recursos y luego de extenuantes jornadas de trabajo".

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Según él, fue a Seattle en Washington, Estados Unidos, para tomar un vuelo comercial con destino a Tokio. Acusó a sus adversarios y a los conservadores de presuntamente enviar espías a fotografiarlo y acosarlo. "Pagué 7,500 pesos diarios en un hotel, incluido el desayuno", agregó.

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"No me extraña la agresividad del hampa del periodismo que es equivalente a la perversidad de la mafia del poder económico y político al que desde hace décadas hemos venido enfrentando, pero sí me importa que la gente que tiene confianza en nosotros no dude de nuestros principios y valores", comentó.

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Aseguró que los de Morena no eran iguales, "nosotros no somos corruptos. El poder es humildad. La austeridad es un asunto de principios y se debe vivir en la justa medianía como lo recomendaba el Presidente Juárez", dijo.

Presunto amparo de su hermano Gonzalo

De nueva cuenta, el 17 de septiembre de 2025, el periodista Claudio Ochoa Huerta dio a conocer que, presuntamente, un juez federal había concedido una suspensión contra cualquier captura en contra Andrés Manuel y Gonzalo "Bobby" López Beltrán.

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Ese mismo día, Andy López Beltrán posteó un escrito donde negó el trámite de demanda de amparo y comentó que estaba motivado y fomentado por sus adversarios con el fin de relacionarlos a personas o temas con los cuales no existe una relación.

"Solicitamos al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso, ya que sabemos que no se trata de un sólo trámite, sino de muchos realizados en varios juzgados. Esta es una operación malintencionada, planeada y orquestada desde varios frentes", consideró.

Derecho de réplica a Loret de Mola

El pasado 5 de mayo, el periodista Carlos Loret de Mola redactó una columna de nombre "Andy y Rocha Moya", donde señaló que supuestamente el secretario de administración y finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, "les entregó dinero en sus manitas" a los hermanos Andrés Manuel y Gonzalo "Bobby" López Beltrán, por negocios en obra pública y medicinas.

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Andrés Manuel López Beltrán redactó una carta dirigida al columnista, en la cual le pidió mostrar alguna prueba de sus señalamientos. "De no presentar dichas pruebas seguiremos asumiendo lo que siempre hemos sabido", advirtió.

"Desde muy jóvenes en nuestro hogar aprendimos a lidiar con este tipo de ataques", en referencia a la trayectoria política que vio de su padre Andrés Manuel López Obrador.

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Aspiración por diputación federal por Tabasco

El 25 de mayo de 2026, Andrés Manuel López Beltrán dejó su cargo de titular de la Secretaría de Organización de Morena con la finalidad de competir por el puesto de diputado federal por el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco.

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Antes de irse, presumió el aumento de 10 millones de afiliados a Movimiento de Regeneración Nacional, credencialización de siete millones de nuevos militantes, la celebración de casi 300 asambleas informativas, entre otras acciones.

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"A mis paisanos de Tabasco: Para mí siempre ha sido un orgullo ser tabasqueño y haber nacido en la cuna de nuestro movimiento. Hoy me llena de felicidad regresar a nuestros orígenes para, junto con ustedes, seguir construyendo desde abajo la Transformación del país", concluyó.

Retiro de su visa

La misiva más reciente ocurrió anoche, el aspirante a diputado federal por Tabasco informó que el titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el subsecretario de dicha dependencia, Christopher Landau ordenaron el retiro de su permiso con la finalidad de entrar a EU.

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"Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, pues no existe alguna razón que justifique tan arrogante proceder", expresó.

"¿No le parece un acto prepotente de su parte, que demuestra, como escribió mi padre (Andrés Manuel López Obrador) de que usted es un gobernante en la actualidad, apático y distindo al que él conoció y trató?", cuestionó Andy a Trump.

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