Luego de las descalificaciones y ofensas del director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, en diversos medios públicos, sobre el caso de homofobia denunciado por el subgerente editorial Víctor Santana, el colectivo literario Novísimxs interpuso una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), por “actos de discriminación, discurso de odio y estigmatización en agravio del colectivo Novísimxs, formulados públicamente por el Director General del Fondo de Cultura Económica”, según se lee en el documento presentado en el Consejo y del cual EL UNIVERSAL posee una copia.

Taibo II se refirió al colectivo Novísimxs, en diferentes medios, como “un par de colectivos del sector gay y analfabeta, porque si fueran leídos, se hubieran enterado de que durante estos últimos siete años no ha habido una sola denuncia de homofobia en el fondo”.

A su vez, el funcionario minimizó la protesta en la librería Rosario Castellanos del FCE del 3 julio por el caso de Víctor Santana y la tachó de no trascendente “porque estos colectivos son muy minoritarios”.

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La relatoría de hechos de la queja señala que la protesta fue realizada de manera libre, y que Víctor Santana no tuvo nada que ver en su realización.

“El diario EL UNIVERSAL, en su edición del 11 de agosto de 2026, reportó que Taibo se refirió a ‘colectivos del sector gay analfabeta’ y señaló expresamente que el colectivo Novísimxs, al realizar la protesta del 3 de julio de 2026, ‘aclararon desde un inicio que no fueron convocados por Santana, sino por la sistemática homofobia que persiste en el Fondo y en especial de sus directivos’. Esta aclaración pública del colectivo, formulada desde la propia convocatoria de la manifestación, confirma la falsedad de las afirmaciones del director general en el sentido de que Víctor Santana nos habría ‘llamado’ o ‘estimulado’ a actuar”, se lee en el documento.

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El documento explica también que “el hecho de que las expresiones hayan sido formuladas por el titular de una institución cultural del Estado mexicano, en medios de comunicación públicos y privados de amplia difusión, agrava su impacto y su potencial de daño”.

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