José Sixto Verduzco, Mich. - Personal de la Fiscalía de Michoacán, así como de fuerzas estatales y federales, detuvieron a José Manuel Tapia Hernández, director de Seguridad Pública Municipal de José Sixto Verduzco, y a tres elementos más, por su posible relación en hechos de desaparición de personas.

Las cuatro órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas este viernes por elementos de investigación de la FGE, en conjunto con la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN).

Las acciones fueron realizadas en los municipios de José Sixto Verduzco y La Piedad, como parte de las diligencias desarrolladas para el esclarecimiento de los hechos y en cumplimiento de los mandatos judiciales correspondientes.

Lee también Productor de aguacate agradece a EU por reanudar exportaciones desde Michoacán; inspecciones regresan a todos los municipios

En seguimiento a estos actos de investigación, también fueron ejecutadas cuatro órdenes de cateo en inmuebles de José Sixto Verduzco, donde se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes.

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional competente, que habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho.

[Publicidad]

Las cuatro órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas este viernes por elementos de investigación de la FGE. | Foto: Especial.

En atención a la naturaleza de las investigaciones y con el propósito de preservar su adecuado desarrollo, la Fiscalía mantiene bajo reserva mayores datos relacionados con las diligencias y líneas de investigación.

Además del mando policial, fueron capturados los elementos municipales: Óscar David Becerra Chávez, José Antonio Arias Pérez y Gerardo Calderas Flores.

Lee también Detienen a 12 que extorsionaban a aguacateros

[Publicidad]

Enfrentamiento deja tres criminales abatidos

A 64 kilómetros de José Sixto Verduzco, personal de la Secretaría de la Defensa fue atacado a tiros por un grupo armado en el municipio de La Piedad, donde tres criminales fueron abatidos.

El choque a tiros se suscitó sobre la carretera La Piedad-Zamora, donde también resultó herido un adolescente, que fue trasladado a un hospital público de esa región, donde convergen los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

En el lugar, el personal militar aseguró cuatro armas largas, un aditamento para lanzagranadas, chalecos tácticos, así como cartuchos útiles.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL