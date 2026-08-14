Estados | 14-08-26 | 19:09 |

José Sixto Verduzco, Mich. - Personal de la , así como de fuerzas estatales y federales, detuvieron a José Manuel Tapia Hernández, director de Seguridad Pública Municipal de José Sixto Verduzco, y a tres elementos más, por su posible relación en hechos de de personas.

Las cuatro fueron cumplimentadas este viernes por elementos de investigación de la , en conjunto con la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN).

Las acciones fueron realizadas en los municipios de José Sixto Verduzco y La Piedad, como parte de las diligencias desarrolladas para el esclarecimiento de los hechos y en cumplimiento de los mandatos judiciales correspondientes.

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En seguimiento a estos actos de investigación, también fueron ejecutadas cuatro órdenes de cateo en inmuebles de José Sixto Verduzco, donde se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes.

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional competente, que habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho.

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Las cuatro órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas este viernes por elementos de investigación de la FGE. | Foto: Especial.
Las cuatro órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas este viernes por elementos de investigación de la FGE. | Foto: Especial.

En atención a la naturaleza de las investigaciones y con el propósito de preservar su adecuado desarrollo, la Fiscalía mantiene bajo reserva mayores datos relacionados con las diligencias y líneas de investigación.

Además del mando policial, fueron capturados los elementos municipales: Óscar David Becerra Chávez, José Antonio Arias Pérez y Gerardo Calderas Flores.

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Enfrentamiento deja tres criminales abatidos

A 64 kilómetros de José Sixto Verduzco, personal de la Secretaría de la Defensa fue atacado a tiros por un grupo armado en el municipio de La Piedad, donde tres criminales fueron abatidos.

El choque a tiros se suscitó sobre la carretera La Piedad-Zamora, donde también resultó herido un adolescente, que fue trasladado a un hospital público de esa región, donde convergen los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

En el lugar, el personal militar aseguró cuatro armas largas, un aditamento para lanzagranadas, chalecos tácticos, así como cartuchos útiles.

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JACL

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