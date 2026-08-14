La Paz, BCS. — Una estudiante de 18 años fue localizada con vida en Cabo San Lucas, Baja California Sur, después de ser víctima de una extorsión telefónica que derivó en un operativo de búsqueda.

Tras recibir el reporte, agentes de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), especialistas en secuestros y análisis táctico, iniciaron labores para ubicar a la joven.

Mediante tareas de rastreo, alrededor de las 14:00 horas fue localizada en las inmediaciones de la colonia Altamira, en Cabo San Lucas, y se confirmó que se encontraba en buenas condiciones. Posteriormente, fue reunida con sus familiares.

La PGJE confirmó que la joven fue víctima de extorsión telefónica, aunque no detalló la forma en que operaron los responsables.

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Tras el caso, autoridades exhortaron a la población a no responder llamadas de números desconocidos y, ante comunicaciones con amenazas o exigencias económicas, colgar y verificar directamente la ubicación de sus familiares antes de entregar dinero.

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Agentes de la Procuraduría General de Justicia del estado localizaron a la joven en la colonia Altamira, Cabo San Lucas. | Foto: Especial.

Y es que apenas la semana pasada también se registró otro intento de extorsión, también en el municipio de Los Cabos. Se trató de una adolescente que fue localizada luego de que un hombre llamó a su madre y aseguró falsamente que la tenía privada de la libertad, a cambio de exigirle dinero.

Las autoridades identificaron el hecho también como secuestro virtual y evitaron que se realizara algún depósito. La adolescente fue localizada en la colonia El Zacatal y se confirmó que nunca estuvo retenida.

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Aumentan secuestros virtuales y extorsiones

Según el registro de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE), en lo que va del año se han prevenido por esa instancia al menos 15 casos de secuestro virtual.

El secretario de Seguridad Pública del estado, Alfredo Cancino Vicente, informó por su parte que en los últimos años se ha incrementado el número de llamadas de extorsión y secuestro virtual en BCS. El 2025 cerró con al menos 800 llamadas, pero en el 60 por ciento no se concretaron. Las víctimas no hicieron depósitos.

Ante ello –dijo–, se encuentran trabajando en fortalecer campañas de difusión y el desarrollo de una aplicación estatal que permita identificar y registrar números utilizados para este tipo de delitos.

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JACL/ml