[Publicidad]
La Paz, BCS. — Una estudiante de 18 años fue localizada con vida en Cabo San Lucas, Baja California Sur, después de ser víctima de una extorsión telefónica que derivó en un operativo de búsqueda.
Tras recibir el reporte, agentes de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), especialistas en secuestros y análisis táctico, iniciaron labores para ubicar a la joven.
Mediante tareas de rastreo, alrededor de las 14:00 horas fue localizada en las inmediaciones de la colonia Altamira, en Cabo San Lucas, y se confirmó que se encontraba en buenas condiciones. Posteriormente, fue reunida con sus familiares.
La PGJE confirmó que la joven fue víctima de extorsión telefónica, aunque no detalló la forma en que operaron los responsables.
Lee también Milena Quiroga pedirá peritaje federal a video de mantas en su contra en BCS; busca identificar a responsables
Tras el caso, autoridades exhortaron a la población a no responder llamadas de números desconocidos y, ante comunicaciones con amenazas o exigencias económicas, colgar y verificar directamente la ubicación de sus familiares antes de entregar dinero.
[Publicidad]
Y es que apenas la semana pasada también se registró otro intento de extorsión, también en el municipio de Los Cabos. Se trató de una adolescente que fue localizada luego de que un hombre llamó a su madre y aseguró falsamente que la tenía privada de la libertad, a cambio de exigirle dinero.
Las autoridades identificaron el hecho también como secuestro virtual y evitaron que se realizara algún depósito. La adolescente fue localizada en la colonia El Zacatal y se confirmó que nunca estuvo retenida.
Lee también Certifican 29 hoteles de Los Cabos como refugios temporales; 18 se sumaron este 2026
[Publicidad]
Aumentan secuestros virtuales y extorsiones
Según el registro de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE), en lo que va del año se han prevenido por esa instancia al menos 15 casos de secuestro virtual.
El secretario de Seguridad Pública del estado, Alfredo Cancino Vicente, informó por su parte que en los últimos años se ha incrementado el número de llamadas de extorsión y secuestro virtual en BCS. El 2025 cerró con al menos 800 llamadas, pero en el 60 por ciento no se concretaron. Las víctimas no hicieron depósitos.
Ante ello –dijo–, se encuentran trabajando en fortalecer campañas de difusión y el desarrollo de una aplicación estatal que permita identificar y registrar números utilizados para este tipo de delitos.
[Publicidad]
Hallan dos osamentas durante búsqueda de desaparecidos en Mulegé, BCS; suman mil 208 personas no localizadas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/ml
[Publicidad]
Más información
Mundo
Reportan terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia; advierten que genere olas de tsunami
Tendencias
¿El fin de los panditas rojos?; Profeco lanza detalles sobre el retiro del colorante rojo 3 en alimentos y bebidas
Estados
Localizan a estudiante víctima de extorsión en Los Cabos; alertan por aumento de secuestros virtuales en BCS
Estados
Agradecen colecta para víctima mortal de explosión en Cuernavaca; prevén cubrir gastos funerarios
Espectáculos
¿Gordofóbica? Mamá de Gala Montes hacía burlas a Beba por su peso
Historias
Alejandra Marín Mendoza y el secuestro de una bebé: Así contó su historia a Saskia Niño de Rivera
Al día
¿Tienes Tarjeta del Bienestar? Alertan por nueva estafa que busca robar tu dinero y datos
La Roja
VIDEO: ¡Tragedia en Interlomas! Estructura publicitaria colapsa sobre camioneta y mata a una mujer