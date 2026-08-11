LA PAZ, BCS. — Un total de 29 hoteles de Los Cabos están certificados para funcionar como refugios temporales y resguardar a turistas y trabajadores durante la presente temporada de ciclónica.

De acuerdo con el censo de autoridades municipales a la red de refugios temporales se sumaron recientemente 18 hoteles que lograron la certificación este 2026, tras inspecciones y capacitaciones.

Para resguardar a turistas y trabajadores durante alguna contingencia ante lluvias, vientos y escurrimientos, los establecimientos deben contar con condiciones de seguridad, capacidad operativa y protocolos internos que permitan mantener bajo resguardo a huéspedes y colaboradores.

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Francisco Cota Márquez, titular de Protección Civil de Los Cabos, explicó que la incorporación de los centros de hospedaje permite ampliar la capacidad disponible para responder ante la eventual llegada de un ciclón tropical.

Recordó que cada temporada de huracanes se requiere fortalecer la coordinación entre los diferentes sectores sociales y autoridades para reducir riesgos en la localidad.

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Los Cabos, como uno de los principales destinos turísticos del país, se encuentra expuesto cada año al paso o cercanía de ciclones tropicales por su ubicación entre el océano Pacífico y el Golfo de California.

Protección Civil municipal indicó que continuará incorporando establecimientos a la red y convocó a otras empresas del sector turístico a cumplir con el proceso de certificación para ampliar los espacios disponibles durante una contingencia.

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